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Bu haber 07 Mayıs 2018 15:49:41 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da,Binlerce Kişiye İş İmkanı Doğacak!

Şanlıurfa Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Kademe Projesinin tamamlanmasıyla 17 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak. Ayrıca 85 Bin Dekar Arazi Suya Kavuşacak.

Urfa'da,Binlerce Kişiye İş İmkanı Doğacak!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü Şanlıurfa’nın kurak topraklarını yeşile büründürmeyi, projelerle bölge insanına istihdam sağlamayı sürdürüyor.
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Kademe işinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

85 bin dekar tarım arazisinin sulanması için gerekli olan şebeke ve pompa istasyonunun yapıldığı projenin yüzde 81’i gerçekleşti. Projede pompa istasyonu, trafo ve şalt sahası elektrik bina inşaatları tamamlanarak elektromekanik tesisatın sonuna gelindi.

DSİ 15. Bölge Müdürlüğü kontrolünde yapımı Mafer ve Genel İnşaat iş ortaklığında sürdürülen, Hilvan’ı da kapsayan Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Kademe işinin 2018’in 11. Ayında bitirilmesi hedefleniyor.

Tamamlandığında 18 yerleşim yerini suya kavuşturacak olan proje 17 bin kişiye istihdam sağlayacak. 85 bin dekar arazi modern sulama teknikleri olan damlama ve yağmurlama sistemi ile sulanacak. 
Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Kademe işini kapsayan yerleşim yerleri;

Söğütlü, Yakınyurt, Millisaray, Karaca, Höyüklü, Düger, Estağfirullah, Çakmak, Büyükördek, Günışık, Akpınar, Cülmen, Akziyaret, Bezirci, Aşağıçiftlik, Büyükçömlekçi, Yarımtepe ve Akhisar
DSİ, Güneydoğu’nun incisi, ülkemizin şanlı kenti Şanlıurfa’ya yaptığı yatırımlarla ilimizin kurak talihini yeşillendirmeye, topraklarımızı hasret kaldığı suyla buluşturmaya; Vatandaşlarımıza kaliteli, temiz içme suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltarak can ve mal kayıplarının önüne geçmeye devam ediyor. Şanlıurfa ilimizde son dönemde yapılan su yapılarıyla birlikte Devlet Su İşleri bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve modernleşmesinde önemli rol oynamakta, şehrin sanayisini ve ekonomisini canlandırarak sosyo-ekonomik alanda oyun kurucu rolünü üstlenerek değer üretmeye devam etmektedir.

Geçmişte kıvılcımı çakılan GAP projesi başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın desteği ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun talimatları ile ivmelenerek devam etmekte, kurak topraklarımız yeşillenerek vatandaşlarımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşmaya katkı sağlamaktadır.
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