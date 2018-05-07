Yasin Kurt Stk Ziyaretlerine Devam Ediyor

SP (Saadet Partisi) Şanlıurfa aday adayı Yasin KURT Viranşehir'de düzenlediği STK ziyaretlerine devam ediyor. Şanlıurfa Saadet Partisi millet vekili aday adayı Yasin KURT STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ziyaretlerini sürdürüyor, Viranşehir esnaf ve sanatkarlar odası ilçe yönetimini ziyaret eden Yasin Kurt hükümetin vermiş olduğu faizli krediler hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa saadet partisi milletvekili aday adayı Sayın Yasin Kurt STK ziyaretleri kapsamında Viranşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ilçe yönetimini ziyaret etti. Oda Başkanı Halit Karatepe ile bir süre görüşen Kurt, esnaflara devletin verdiği kredi ile ilgili bilgi aldı.

Yasin Kurt'a esnaflar hakkında bilgi veren Oda Başkanı, bölge esnaflarının borçlu olduğunu “devletin faizsiz değil faizli kredi verdiğini” belirtti. Bölge esnaflarının almış olduğu kredileri kurtuluş yolu olarak gördüklerini ancak bölgede işlerin durması ile birlikte Viranşehir esnafının zor günler geçirdiğine değindi.

Yasin Kurt: “Çözüm Saadet Partisi”

Şanlıurfa Saadet Partisi Milletvekili aday adayı olan Yasin Kurt Viranşehir esnafının zor günlerlerden kurtulup feraha erişmesi için faiz borçlarının silinmesi gerektiğini ve Saadet Partisi bilge başkanı Karamollauğlu'nun ekonomi formülünde olduğunu belirtti. Karamollaoğlu'nun ekonomi förmülü hakkında detaylı bilgi veren Yasin Kurt, 3 Yıllık bir zaman içerisinde bilge başkan Karamollaoğlu'nun ekonomi formülüyle esnafın yüzü gülecektir dedi.