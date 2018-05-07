Şanlıurfa Tabipler Odası Seçim Sonuçları Belli Oldu

Şanlıurfa’da devam eden oda başkanlıkları seçimlerinde son olarak 6 Mayıs 2018 Pazar( Dün) Tabipler Odası Şanlıurfa Şubesi yeni yönetimini seçmek için sandık başına gitti.Seçimde Ömer Melik ve Abdullah Solmaz'ın hazırladığı iki liste yarıştı.oy verme işlemlerinin akşam saat 17.00’ye kadar devam ettiği seçimde Ömer Melik’in listesi seçimleri kazandı.