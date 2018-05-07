Selehattin Tokmak, Emlak Çalıştayı Hakkında Açıklamada Bulundu

“05.05.2018 cumartesi günü yapmış olduğumuz emlak çalıştayı'na katılım sağlayan çok değerli meslaktaşlarımıza önemli bilgilendirmelerin yapıldığı programımızda değerli katılımcılarımız Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, TEMFED Genel Başkanı Hacı Ali Taylan, Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, Gundem Ditem Diyarbakır Emlakçılar Dernek Başkanı Lezgin Bozarslan, Ş.Urfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Müdürü Müslüm Yazar, Şanlıurfa Tapu Müdürü ve tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunarız.”
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