Çiftçi'den Urfa'ya Dev Proje

Proje Kararlaştırıldı

Şanlıurfa Bilim Merkezi Projesi Nedir?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Urfa’da kurulacak olan Bilim Merkezi ile ilgili ilk kez konuştu.Şanlıurfa'yı bilim, teknoloji, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ileriye taşıyacak Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin yer tespiti için kente gelen TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu ve beraberindeki heyet, merkez için planlanan SUKAY tesislerinin yanındaki arazide incelemelerde bulunmuştu. Zaman geldi ve çattı; Bilim Merkezinin kurulması ile ilgili kararın verildi..” dedi.İçerisinde bilim sergilerinden planetaryuma, robotik, botanik, fizik, kimya ve matematik atölyelerinden çeşitli simülatörlere kadar birçok ileri teknolojiyi barındıracak olan bilim merkezi, Urfalı gençleri ışık tutacak.Merkezin faaliyete geçmesinin ardından, TÜBİTAK'ın aktif desteğiyle düzenli olarak öğrenciler, araştırmacılarla buluşturulacak ve öğrencilerin eğitimsel gelişmelerine destek sağlanacak.