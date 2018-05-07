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Bu haber 07 Mayıs 2018 13:43:04 Tarihinde eklenmiştir.

Çiftçi'den Urfa'ya Dev Proje

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yeni projeyi açıkladı. Proje için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Çiftçi; Şanlı şehrimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Çiftçi'den Urfa'ya Dev Proje

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Urfa’da kurulacak olan Bilim Merkezi ile ilgili ilk kez konuştu.
 

Proje Kararlaştırıldı

Şanlıurfa'yı bilim, teknoloji, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda ileriye taşıyacak Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin yer tespiti için kente gelen TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu ve beraberindeki heyet, merkez için planlanan SUKAY tesislerinin yanındaki arazide incelemelerde bulunmuştu. Zaman geldi ve çattı; Bilim Merkezinin kurulması ile ilgili kararın verildi.

"Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Bilim Merkezi projesi kararlaştırıldı. Çocuklarımızın yüreğini hoplatan bir proje, modern Urfa'ya simge olabilecek bir proje, tüm tasarımında bilimsel öğelerinin kullanıldığı bir projedir. Şanlı Şehir Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun.” dedi.
 

Şanlıurfa Bilim Merkezi Projesi Nedir?

İçerisinde bilim sergilerinden planetaryuma, robotik, botanik, fizik, kimya ve matematik atölyelerinden çeşitli simülatörlere kadar birçok ileri teknolojiyi barındıracak olan bilim merkezi, Urfalı gençleri ışık tutacak.
Merkezin faaliyete geçmesinin ardından, TÜBİTAK'ın aktif desteğiyle düzenli olarak öğrenciler, araştırmacılarla buluşturulacak ve öğrencilerin eğitimsel gelişmelerine destek sağlanacak.




 
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Çiftçi'den Urfa'ya Dev Proje
Çiftçi'den Urfa'ya Dev Proje
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