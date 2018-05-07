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Bu haber 07 Mayıs 2018 13:27:15 Tarihinde eklenmiştir.

GAP Vadisi Çöle Döndü

Urfa GAP Vadisine dikilen ağaçların hali görenleri şaşırttı. Tek tek kuruyan ağaçları gören vatandaşlar “Ekilen ağaçların bakımı yapılmıyor” yorumunda bulundu.

GAP Vadisi Çöle Döndü

Urfa GAP Vadisindeki ağaçların hali içler acısı… Dikilmesinin üstünden çok vakit geçemeyen ağaçlar kurumaya yüz tuttu.
 

Görenler Şaşırdı

Ağaçların kurumuş halini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. “Buraya hastalıklı ağaç mı diktiler yoksa bakımlarını mı yapmadılar bilemiyorum ama ağaçların bu durumu ok vahim” yorumunda bulundu. Bakımsızlıktan kuruduğunu düşündüğümüz ağaçlar rüzgarın da etkisiyle toprağa tutunamayıp yere devriliyor. Duruma müdahale edilmediği takdirde diğer bütün ağaçların da bu şekilde ayakta duramayacağı tahmin ediliyor.
 

Yetkililer Duruma El Atsın

Ağaçların durumlarının kontrol edilmesi için yetkililerin incelemede bulunmasını talep eden vatandaşlar “Yetkililer duruma el atsın. GAP Vadisine yakışan bir durum değil.” İfadelerini kullandı.




 
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