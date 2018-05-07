GAP Vadisi Çöle Döndü

Görenler Şaşırdı

Yetkililer Duruma El Atsın

Urfa GAP Vadisindeki ağaçların hali içler acısı… Dikilmesinin üstünden çok vakit geçemeyen ağaçlar kurumaya yüz tuttu.Ağaçların kurumuş halini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. “Buraya hastalıklı ağaç mı diktiler yoksa bakımlarını mı yapmadılar bilemiyorum ama ağaçların bu durumu ok vahim” yorumunda bulundu. Bakımsızlıktan kuruduğunu düşündüğümüz ağaçlar rüzgarın da etkisiyle toprağa tutunamayıp yere devriliyor. Duruma müdahale edilmediği takdirde diğer bütün ağaçların da bu şekilde ayakta duramayacağı tahmin ediliyor.Ağaçların durumlarının kontrol edilmesi için yetkililerin incelemede bulunmasını talep eden vatandaşlar “Yetkililer duruma el atsın. GAP Vadisine yakışan bir durum değil.” İfadelerini kullandı.