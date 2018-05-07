Urfa Ak Parti İl Başkanlığı Açıkladı

Listelerin Gerçekle Alakası Yoktur

Başkanlığımıza Liste Ulaşmadı

Sitelerde Yer Alan ve Gerçeği yansıtmayan Liste Şu Şekilde Yer Aldı

5 Mayıs 2018 tarihinde Urfa’da Ak Parti Temayül yoklaması yapıldı. Yoklama saat 16.00’da son bulduğu andan itibaren sonuçların açıklandığı ile alakalı bazı haber sitelerinde açıklamalar yapıldı.Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanlığı temayül yoklamasından hemen sonra yayınlanan listelerin gerçekle alakası olmadığını belirten bir açıklamada bulundu.Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanlığına temayül sonuçları ile ilgili herhangi bir listenin henüz kendi ellerine bile ulaşmadığı halde sitelerde yayınlanan listelerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Şanlıurfa il Başkanlığı kamuoyunu şu şekilde bilgilendirdi;Zeynel Abidin Beyazgül 640Mehmet Selim Bağlı 583Süleyman Durmuş 547Seydi Eyyüpoğlu 510Uğur Büyükhatipoğlu 477M.Cengiz İzol 473Mehmet Arıkan 460Bahattin Atçı 457Mehmet Karavar 420Fatih Mehmet Bucak 362Salih Gültekin 322Hamide Sürücü 313Feyyaz Gündoğan 310Mahmut Mirkelam 308İbrahim Akkurt 295Ahmet Ersin Bucak 293Şerdil Karahan 268Mahmut Barut 173Zeynep Müjde Sakar 163Faruk Badıllı 157Eda Çakmaklı 153Ahmet Bahçıvan 138İsa Fidanoğlu 135Yelda Canbeyli 115İbrahim Toru 133İsmail Demirbaş 93Ahmet İnan 80Vildan Polat 71Semra Ilık 33