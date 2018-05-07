Urfa Ak Parti İl Başkanlığı Açıkladı

Listelerin Gerçekle Alakası YokturŞanlıurfa Ak Parti İl Başkanlığı temayül yoklamasından hemen sonra yayınlanan listelerin gerçekle alakası olmadığını belirten bir açıklamada bulundu.
Başkanlığımıza Liste UlaşmadıŞanlıurfa Ak Parti İl Başkanlığına temayül sonuçları ile ilgili herhangi bir listenin henüz kendi ellerine bile ulaşmadığı halde sitelerde yayınlanan listelerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan Şanlıurfa il Başkanlığı kamuoyunu şu şekilde bilgilendirdi;
“Genel merkezimizden il başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir milletvekili aday adayı temayül yoklaması ile ilgili bir sonuç yoktur. Sosyal medyada dolaşan listeler tamamen yalan ve gerçekle alakası yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.”
Sitelerde Yer Alan ve Gerçeği yansıtmayan Liste Şu Şekilde Yer Aldı
Zeynel Abidin Beyazgül 640
Mehmet Selim Bağlı 583
Süleyman Durmuş 547
Seydi Eyyüpoğlu 510
Uğur Büyükhatipoğlu 477
M.Cengiz İzol 473
Mehmet Arıkan 460
Bahattin Atçı 457
Mehmet Karavar 420
Fatih Mehmet Bucak 362
Salih Gültekin 322
Hamide Sürücü 313
Feyyaz Gündoğan 310
Mahmut Mirkelam 308
İbrahim Akkurt 295
Ahmet Ersin Bucak 293
Şerdil Karahan 268
Mahmut Barut 173
Zeynep Müjde Sakar 163
Faruk Badıllı 157
Eda Çakmaklı 153
Ahmet Bahçıvan 138
İsa Fidanoğlu 135
Yelda Canbeyli 115
İbrahim Toru 133
İsmail Demirbaş 93
Ahmet İnan 80
Vildan Polat 71
Semra Ilık 33
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