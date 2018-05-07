Karaköprü'de İlaçlama Gece Gündüz Sürüyor

Karaköprü Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçede sivrisineksiz bir yaz geçirilmesi amacıyla gündüz ve gece ilaçlama çalışmalarını sürüyor.

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesi amacıyla gece gündüz ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 14 merkez ve 86 kırsal mahallelerde araçlar ve sırt pompalarıyla kara sinek, sivrisinek, haşere ve larvaların artmasını engellemek için ilaçlama yapıyor.

Her mevsim devam ettirilen ilaçlama çalışmaları havaların ısınmasıyla arttırılırken, özellikle vatandaşların sık kullandığı alanların dışında; haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynırları, dereler ve sazlık alanlarda etkin mücadele gösterilen çalışmalar kapsamında yeşil alanlar da ilaçlanıyor.

Vatandaşların ilaçtan etkilenmemesi için de ekipler araçlarla gece mesaisinde sokaklarda ilaçlama yapıyor.

Karaköprü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilaçlama hizmeti almak isteyen vatandaşların 444 9 657 numaralı telefondan Beyaz Masa birimine taleplerini iletmeleri gerektiği bildirildi.