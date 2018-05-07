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Bu haber 07 Mayıs 2018 12:20:08 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliyeli Öğrenciler, Tarihi Yerinde Öğrenecek

Haliliye Belediyesi tarafından kent genelindeki 64 ortaokulda yapılan deneme sınavlarında dereceye giren 160 8’inci sınıf öğrencisi, düzenlenen programla Konya, Bursa ve İstanbul illerinin de yer aldığı Çanakkale gezisine uğurlandı. Uğurlama törenine katılan Başkan Fevzi Demirkol, “Gençlerimize tarihimizi yerinde öğrenme fırsatı tanıyoruz” diye konuştu.

Haliliyeli Öğrenciler, Tarihi Yerinde Öğrenecek

Haliliye Belediyesi tarafından kent genelindeki 64 ortaokulda yapılan deneme sınavlarında dereceye giren 160 8’inci sınıf öğrencisi, düzenlenen programla Konya, Bursa ve İstanbul illerinin de yer aldığı Çanakkale gezisine uğurlandı. Uğurlama törenine katılan Başkan Fevzi Demirkol, “Gençlerimize tarihimizi yerinde öğrenme fırsatı tanıyoruz” diye konuştu.
 
Başkan Fevzi Demirkol’un “bilgi çağında gençlerimizi bilgiyle donatıyoruz” çalışmaları kapsamında geçen 12 Ocak 2018 ve 13 Nisan 2018 tarihlerinde Haliliye İlçe genelindeki 64 ortaokulda toplamda 12 bin 800 öğrencinin katıldığı deneme sınavı yapıldı. Yapılan sınavların ortalamasında her okuldan dereceye giren öğrenciler, Konya, Bursa ve İstanbul illerinin de yer aldığı Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi. Öğrencilerin uğurlanması amacıyla da, 18 Mart Çanakkale Caddesinde uğurlama töreni düzenlendi. Programa Başkan Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcıları Haci Kanduza ve Mehmet Selim Polatkan, Meclis Üyeleri Abdulkadir Altundağ ve Mehmet Keskin, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Fevzi Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak kurulduğumuz 2014 yılından bu tarafa eğitim çalışmalarımız hamdolsun devam etmektedir. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin tümüne Peygamberimizin hayatını anlatan Siyer-i Nebi kitapları dağıttık ve o kitapları dağıtırken şunu söyledik; ‘oku, anla, düşün ve yaşa.’ O gençlerimiz bu kitapları okuyup sınavlara girdi. Şimdi ailelerimizin umudu, milletimizin geleceği olan gençlerimizi ‘Peygamberler Diyarından Şehitler Diyarına’ sloganıyla uğurladığımız Çanakkale ile ilgili yine kitaplar dağıttık, yarışmalar yaptık. O yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi, bir önceki kafileyle Çanakkale’ye uğurladık. 8’inci sınıfların deneme sınavı sonucunda her okulun ilk 3 öğrencisini şehitler diyarına uğurlayacağız” dedi.
 
Başkan Fevzi Demirkol’un konuşmalarının ardından okunan duayla birlikte temsili asker kıyafeti giyen öğrenciler, ellerine kına yakılıp otobüslerle bindikten sonra uğurlandı. Öte yandan, Çanakkale programlarında ilk kafile öğrenciler 1 Mayıs 2018’de yola çıkmış, 5 Mayıs’ta da kente dönmüştü.
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Haliliyeli Öğrenciler, Tarihi Yerinde Öğrenecek
Haliliyeli Öğrenciler, Tarihi Yerinde Öğrenecek
Haliliye Belediyesi tarafından kent genelindeki 64 ortaokulda yapılan deneme sınavlarında dereceye giren 160 8’inci sınıf öğrencisi, düzenlenen programla Konya, Bursa ve İstanbul illerinin de yer aldığı Çanakkale gezisine uğurlandı. Uğurlama törenine katılan Başkan Fevzi Demirkol, “Gençlerimize tarihimizi yerinde öğrenme fırsatı tanıyoruz” diye konuştu.
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