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Bu haber 07 Mayıs 2018 12:16:06 Tarihinde eklenmiştir.

Çiftçi, TKB Başkanlığına Seçildi

Türkiye genelinde 445 belediyemizin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin Başkanlığına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi seçildi. İstanbul’da gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı seçimlerinde tek aday gösterilen Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi “Bizler büyük bir aileyiz” dedi.

Çiftçi, TKB Başkanlığına Seçildi

2000 yılında kurulan ve toplamda 445 üyesi olan Tarihi Kentler Birliğinin başkanı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'dan boşalan görev için seçim gerçekleştirildi.


Tek Aday Çiftçi

İstanbul'da gerçekleştirilen seçime birliğin üyeleri katıldı. Gizli oy usulü ile gerçekleştirilen seçimde birlik başkanlığı için tek aday gösterilen Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, oy birliğiyle başkan seçildi.


Seçimlerin ardından sonuçların belirlenmesi ile Başkan Çiftçi şu açıklamalarda bulundu;

“Türkiye genelinde 445 belediyemizin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin Başkanlığına şahsımı uygun gören tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kamu-Yerel-Sivil ve Özel İşbirliği misyonuna değer katmak için çıktığımız bu yolda durmak yok yola devam.”

 

Biz Büyük Bir Aileyiz

“Tarihi Kentler Birliği'nde değerli yol arkadaşım Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'dan devraldığımız görevi aynı misyonla daha iyi yerlere ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız. Biz, Büyük Bir Aileyiz.”

 

Anadolu’nu Her Yerine Ulaşacak

“Tarihi Kentler Birliği olarak devraldığımız görevimizde Anadolu'muzun her yerine ulaşacak, bize emanet edilen bu vizyonu tüm vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Geçmişimize, bugünümüze ve yarınlarımıza sahip çıkmak için dil, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan toplumu oluşturan bu muazzam yapının harcını hep birlikte yoğurmaya devam edeceğiz. Çünkü; Biz, Büyük Bir Aileyiz.”
 

Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz

“Kurulduğu 2000 yılından bu yana Türkiye'nin en kuşatıcı, en demokratik ve en katılımcı kuruluşu olan Tarihi Kentler Birliği'nin Başkanı olarak tarihi ve kültürel dokunun korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”



 
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