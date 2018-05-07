Çiftçi, TKB Başkanlığına Seçildi

İstanbul'da gerçekleştirilen seçime birliğin üyeleri katıldı. Gizli oy usulü ile gerçekleştirilen seçimde birlik başkanlığı için tek aday gösterilen Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, oy birliğiyle başkan seçildi.
Tek Aday Çiftçi
Seçimlerin ardından sonuçların belirlenmesi ile Başkan Çiftçi şu açıklamalarda bulundu;
“Türkiye genelinde 445 belediyemizin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin Başkanlığına şahsımı uygun gören tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kamu-Yerel-Sivil ve Özel İşbirliği misyonuna değer katmak için çıktığımız bu yolda durmak yok yola devam.”
Biz Büyük Bir Aileyiz“Tarihi Kentler Birliği'nde değerli yol arkadaşım Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'dan devraldığımız görevi aynı misyonla daha iyi yerlere ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız. Biz, Büyük Bir Aileyiz.”
Anadolu’nu Her Yerine Ulaşacak“Tarihi Kentler Birliği olarak devraldığımız görevimizde Anadolu'muzun her yerine ulaşacak, bize emanet edilen bu vizyonu tüm vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun.
Geçmişimize, bugünümüze ve yarınlarımıza sahip çıkmak için dil, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan toplumu oluşturan bu muazzam yapının harcını hep birlikte yoğurmaya devam edeceğiz. Çünkü; Biz, Büyük Bir Aileyiz.”
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