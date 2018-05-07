Çiftçi, TKB Başkanlığına Seçildi



Tek Aday Çiftçi

Biz Büyük Bir Aileyiz

Anadolu’nu Her Yerine Ulaşacak

Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz

2000 yılında kurulan ve toplamda 445 üyesi olan Tarihi Kentler Birliğinin başkanı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'dan boşalan görev için seçim gerçekleştirildi.İstanbul'da gerçekleştirilen seçime birliğin üyeleri katıldı. Gizli oy usulü ile gerçekleştirilen seçimde birlik başkanlığı için tek aday gösterilen Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, oy birliğiyle başkan seçildi.Seçimlerin ardından sonuçların belirlenmesi ile Başkan Çiftçi şu açıklamalarda bulundu;“Tarihi Kentler Birliği'nde değerli yol arkadaşım Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'dan devraldığımız görevi aynı misyonla daha iyi yerlere ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız. Biz, Büyük Bir Aileyiz.”“Tarihi Kentler Birliği olarak devraldığımız görevimizde Anadolu'muzun her yerine ulaşacak, bize emanet edilen bu vizyonu tüm vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Allah yar ve yardımcımız olsun.Geçmişimize, bugünümüze ve yarınlarımıza sahip çıkmak için dil, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan toplumu oluşturan bu muazzam yapının harcını hep birlikte yoğurmaya devam edeceğiz. Çünkü; Biz, Büyük Bir Aileyiz.”“Kurulduğu 2000 yılından bu yana Türkiye'nin en kuşatıcı, en demokratik ve en katılımcı kuruluşu olan Tarihi Kentler Birliği'nin Başkanı olarak tarihi ve kültürel dokunun korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”