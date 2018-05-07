Başkan Ekinci Bereket Duasına Katıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çarşı esnafını ziyaret edip esnafla birlikte bereket duasına katıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çarşı esnafını ziyaret ederek, sıkıntılarını dinleyip, bereket duasına katıldı. Rutin mahalle ve esnaf gezilerini sürdüren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, aşağı çarşı olarak adlandırılan bölgede esnafla bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren çarşı esnafıyla bir araya gelen Başkan Ekinci, esnafın taleplerini yerinde dinledi. Kunduracılar Pazarında haftada iki gün düzenlenen bereket duasına da katılan Başkan Ekinci, esnafla birlikte dua etti. Ziyaretler sırasında kendisine iletilen talepleri de dinleyen Başkan Ekinci, “Rutin olarak sürdürdüğümüz esnaf ve vatandaş gezilerimize devam ediyoruz. Her zaman esnaf ve vatandaşlarımızla iç içe olup taleplerini birinci ağızdan dinleyeceğiz.” Dedi.

Esnaf ziyareti hakkında açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci konuşmasında şunları söyledi;”Esnafımızı ziyaret edip yıllardır geleneksel hale gelen bereket duasına katıldık. Sabah duası sonrasında esnafımızla bir araya gelip çarşı ile ilgili taleplerini aldık. Bizlere iletilen talepler doğrultusunda ilgili arkadaşlarımızı talimatlandırdık. Dolaysıyla bu dualara katılmak kaydıyla esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunurken esnafımızın da taleplerini alıp bunları çözmeye çalışıyoruz. Tarihi ve turistik bir bölge olan çarşımızın daha iyi bir konuma kavuşması için çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da her zaman olduğu gibi esnafımızın içinde bulunarak hem belediye hizmetlerimizi anlatama fırsatı hem de talepleri yerinde dinleme fırsatı bulmuş olacağız. “