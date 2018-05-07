Başkan Bilgin’e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN’i, Ziraat Bankası Halfeti ve Birecik Şube Müdürleri İsmail TÜRKMEN ve Bekir Sıtkı KUTLU Yönetim Kurulu Başkanı BİLGİN’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan BİLGİN ise, banka müdürlerine teşekkür etti. Öte yandan ziyaret sırasında ülke ve ilçe ekonomisinin yanı sıra Birecik Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin yararlandığı ‘Nefes Kredisi’ hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN, hayırlı olsun ziyaretine gelen herkese teşekkür etti.



