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Bu haber 07 Mayıs 2018 10:45:49 Tarihinde eklenmiştir.

Yağmur Bey Sizinle Sevişirken... Yorumu Altuğ'u Kızdırdı

“Yağmur Bey Sizinle Sevişirken Gözünü Kapatıyordur” Yorumu Pınar Altuğ’u Kızdırdı

Yağmur Bey Sizinle Sevişirken... Yorumu Altuğ'u Kızdırdı

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ “Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur” yorumunu yapan takipçisine “Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten” cevabını verdi.Oyuncu Pınar Altuğ, Instagram’ı aktif kullanan ünlülerden. Altuğ geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 10. yılını kutladığı eşi Yağmur Atacan ile beraber bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına gelen bir yorum ise herkesi şoke etti.

 

YAĞMUR BEY SİZİNLE SEVİŞİRKEN…

Altuğ’un bir takipçisi fotoğrafa “Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur, çünkü bu tiple göz göze gelince insanın zevki gider” yazdı.

 

SİZİN BANA BAKIP ZEVK ALMANIZ ACAYİP OLURDU

Bu yorum Pınar Altuğ’un hayranların sert tepki gördü. Altuğ da bu yorum tepkisiz kalmadı ve takipçisine şu yorumu yaptı: “Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten, değil mi?”
İşte ikili arasında geçen o diyalog;


Bütün bunlar yaşanırken Pınar Altuğ Atacan’a yapılan yoruma tepki gösterildiği kadar Pınar Altuğ Atacan’ın verdiği cevap da tepkilere neden oldu.
 

Türk Aile Yapısına Uygun Değil

Türk aile yapısına uygun yaşam sürmediği gerekçesiyle Pınar Altuğ Atacan’ın verdiği cevap Türk aile yapısına uygun olmadığı gerekçesiyle oldukça kızdırdı.
 

Yılın Annesi Seçilmişti

Çocuklar Duymasın dizisinin televizyonlarda fırtına gibi estiği dönemdi. Bir sivil toplum örgütü dizideki rolü nedeniyle Pınar Altuğ’u yılın annesi seçmişti.
Türk aile yapısını özellikle dinamitlemeye çalışan bu tarz insanların hala ekranlarda boy göstermesi bazı çevreler tarafından tepki ile karşılanıyor.


 
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