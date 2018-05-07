Yusuf Eğilmez'e Büyük Teveccüh Var

İl başkanlığı görevindeyken de halkın sorunlarıyla ilgilenip çözümler üreten Eğilmez’e milletvekilli olduktan sonra da sıkı bir güven duyulacağ, henüz aday adaylık başvurusunu yaptığı andan itibaren anlaşıldı.
Soy Adı Gibi EğilmezTemayül yoklaması ile beraber açıklamaların ve yorumların yapıldığı şu günlerde, en güzel yorum Eğilmez’e geldi. Soyadı gibi eğilmez olan kişiliğinden bahsedildiği yorum şöyle;
“İki yıl il başkan yardımcılığı, dört yıl da il başkanlığı görevini yürüten, sorunlar ile karşılaştığında soyadı gibi eğilip bükülmeyen Yusuf Eğilmez’i kutlu davaya daha fazla hizmet etmek için attığı adımdan dolayı yürekten kutluyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun...”
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