Yusuf Eğilmez'e Büyük Teveccüh Var

Soy Adı Gibi Eğilmez

Avukat Yusuf Eğilmez Ak Parti Milletvekili Aday Adaylık başvurusundan sonra Urfalıların desteği eksik kalmadı.İl başkanlığı görevindeyken de halkın sorunlarıyla ilgilenip çözümler üreten Eğilmez’e milletvekilli olduktan sonra da sıkı bir güven duyulacağ, henüz aday adaylık başvurusunu yaptığı andan itibaren anlaşıldı.Temayül yoklaması ile beraber açıklamaların ve yorumların yapıldığı şu günlerde, en güzel yorum Eğilmez’e geldi. Soyadı gibi eğilmez olan kişiliğinden bahsedildiği yorum şöyle;