İzol, Temayül Yoklaması İle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Parti Teşkilatları İnsan Kalbi Gibidirİzol , “Parti Teşkilatları İnsan Kalbi Gibidir, Parti Üyelerine, İl ve ilçe Yönetimimize, İlçe Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza ve Meclis Üyelerimize, Parti Teşkilatlarının Her Ferdine teşekkür ederim.” dedi.
İzol ayrıca temayül yoklaması ile ilgili de şunları kaydetti;
"Ak Parti Milletvekilliği Temayül Yoklamasında Ak Parti 27.dönem Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylarımıza gösterdikleri ilgi ve desteklerinden ötürü; tüm teşkilat üyelerimize, il başkanımıza, il ve ilçe yönetimlerimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, kadın kolları başkanlarımıza, gençlik kolları başkanlarımıza ve ak partimizin değerli meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyorum…"
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