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Bu haber 07 Mayıs 2018 09:24:49 Tarihinde eklenmiştir.

Urmak, Temayül Yoklaması Sonrası Ak Partililere Seslendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir İçi Ulaşım Şirketi Genel Müdürü Nusret Urmak Aday Adaylığı başvurusunu yaptıktan sonra görevinden istifa ederken, Ak Partililere seslendi. Urmak, temayül yoklamasına gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini sundu.

Urmak, Temayül Yoklaması Sonrası Ak Partililere Seslendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir İçi Ulaşım Şirketi Genel Müdürü Nusret Urmak;

“Değerli AK PARTİ AİLEM;
27.Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği Temayül yoklamasında göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı teşekkür eder saygılar sunarım.” dedi.

 

Koltuğuna Göçebeler Oturdu

Milletvekilliği aday adaylığına başvuru yaptıktan sonra istifa eden Urmak’ın yerine ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ömer Göçebeler atandı.




 
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