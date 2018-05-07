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Bu haber 07 Mayıs 2018 01:47:17 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da İş Arayanlar Dikkat!

KYK personel alımı başvuru şartları, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yer alan duyurunun ardından netlik kazandı. Bünyesine diyetisyen, şoför, psikolog ve büro personeli başta olmak üzere toplam 1.220 kişi dahil etmeye hazırlanan KYK, personel alımı ile kadrosunda bulunan açığı kapatmaya hazırlanıyor. Peki, KYK personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı o şartlar hakkında detaylı bilgiler

Urfa'da İş Arayanlar Dikkat!

KYK personel alımı başvuru şartları, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yer alan duyurunun ardından netlik kazandı. Bünyesine diyetisyen, şoför, psikolog ve büro personeli başta olmak üzere toplam 1.220 kişi dahil etmeye hazırlanan KYK, personel alımı ile kadrosunda bulunan açığı kapatmaya hazırlanıyor. Peki, KYK personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı o şartlar hakkında detaylı bilgiler

İller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacak. Şartlar;

Şanlıurfa :
- 2 Diyetisyen, 1 Psikolog, 3 Büro Personeli, 1 Destek Personeli (şoför)
Toplam: 7

Adaylar başvurularını, 09.05.2018 tarihinden 18.05.2018 tarihi saat 23:59’a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek belgeler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),

b)Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,


c)Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece bir il tercihinde bulunabilecek ve sıralamaya girmesi durumunda başvuruda bulunduğu il için sınava alınacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri 28.05.2018 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

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Asayiş
Urfa'da İş Arayanlar Dikkat!
Urfa'da İş Arayanlar Dikkat!
KYK personel alımı başvuru şartları, Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yer alan duyurunun ardından netlik kazandı. Bünyesine diyetisyen, şoför, psikolog ve büro personeli başta olmak üzere toplam 1.220 kişi dahil etmeye hazırlanan KYK, personel alımı ile kadrosunda bulunan açığı kapatmaya hazırlanıyor. Peki, KYK personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı o şartlar hakkında detaylı bilgiler
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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