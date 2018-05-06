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Bu haber 06 Mayıs 2018 18:42:50 Tarihinde eklenmiştir.

Bize Herkes Yalan Söyledi,“Herkes şovunu yaptı”

Teknik Direktörümüz Ahmet Taşyürek, Takım Kaptanımız İzzet Yıldırım ve futbolcumuz Hüseyin Kala, Şanlıurfaspor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Taşyürek ve Kaptanımız Yıldırım, Play-Off şampiyonu olup, Şanlıurfa’yı hak ettiği yere taşımak istediklerini belirttiler.

Bize Herkes Yalan Söyledi,“Herkes şovunu yaptı”

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Takım Kaptanı İzzet Yıldırım ve futbolcu Hüseyin Kala, Şanlıurfaspor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Taşyürek ve Kaptan Yıldırım, Play-Off şampiyonu olup, Şanlıurfa’yı hak ettiği yere taşımak istediklerini belirttiler.

“Herkes şovunu yaptı”  


Taşyürek, yaptığı konuşmada, Urfaspor’un büyük bir camia olduğunu belirterek, “Ama görüyorum ki; Şuana kadar geldiğimiz andan beri hiçbir destek, hiçbir katkı maalesef yok. Gümüşhanespor maçı haftasına geldiğimiz sürede şampiyonluk için kendi göbek bağımızı kestiğimiz süreç başladığı zaman diliminde biranda tesisler ana baba gününe döndü. Tesise gelen gidenden dolayı antrenman yapamaz olduk, devamlı resim çekildi ama netice itibariyle herkes şovunu yaptı ve Urfaspor acılarıyla, sorunlarıyla tekrardan baş başa kaldı. Son dakikada yediğimiz golde bunun tuzu biberi oldu” dedi.

Taraftarların bunu bilmesi gerektiğini vurgulayan Taşyürek, açıklamasında şunları kaydetti;

“Bize şuana kadar Vali Beyimizin çabaları dışında her şey yalan, söz verildi, edildi, soyuma odalarında söz verildi ama bu çocuklar hak ettikleri alın terini alamadılar. 2 buçuk milyonluk bir şehir, bunu hak edecek bir davranış içinde değil. Çünkü Urfaspor büyük bir camia. Geldiğim süre içerisinde basına yönelik herhangi bir açıklamam olmadığı için gelen vurdu, giden vurdu. Baktığınız zaman; Bu çocuklar sene başından beri hiçbir vecibe yerine gelmemesine rağmen aslanlar gibi görevini yapıyorlar, yapmaya da devam ediyorlar. Oysa o sözler verilmeseydi, o dengeler bozulmasaydı belki çok daha farklı olacaktık. Bu çocukların şu noktaya getirdikleri olay başarıdır. Bu çocuklar, kırılma noktalarında desteğe ihtiyacı var. ”

“Biz gücümüzü biliyoruz”


Taşyürek, Play-Off’ta tercihlerinin Gümüşhanespor olmasını istediklerini de vurgulayarak, “Biz rakiplerimizden Altay dışında kimseyi yenemedik. Biz bunları da en yukarıdan başlayarak yene yene şampiyon olacağız. Benim en önemli çağrım taraftarlara. Bu kulübün sahibi onlar, gerçekten emek verenler, üzülenler onlar. Ne olursa olsun, bu oyuncular Urfaspor için en iyisini yapmaya çalışacaklardır. Eğer taraftarlarımız, gelip o stadı doldurursa, Urfa’nın ne olduğunu rakiplerimize hissettirirse o zaman biz bu işi başarırız. Kimse bizimle eşleşmek istemiyor, kimse bizimle oynamak istemiyor, biz gücümüzü biliyoruz. Play-Off’ta şampiyon olabilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.

Yıldırım: Üzülen insanları mutlu etmek istiyoruz


Daha sonra söz hakkı alan Kaptan İzzet Yıldırım ise, çok güzel sözlerin verildiğini belirterek, “Bizlere bir neci yalan söylediler. Vali Bey, sağolsun bizlerle ok ilgilendi, çok destek oldu, bize sahip çıktı. Gelinen bu noktada; Yaşadığın yeri mutlu et diye bir söz vardır. Biz yaşadığımız yeri mutlu etmeye çalışıyoruz, çok sıkıntılarımız var. Bizim için her şey para değildi, mücadele etmek istiyorduk, sonuna kadar getirmek istiyorduk Allah nasip etmedi, Gümüşhanespor maçında 90+2’de gol yedik. Yoksa şimdi şampiyonluk fotoğrafları çektiriyorduk, emin olun biz arkada kalacaktık, öne çıkan insanlar olacaktı. Allah bunu nasip etmedi ama herkesin gerçek yüzünü gördük. Play-Off maçları öncesi kendimizi iyi hazırladık, şuan iyi durumdayız, kafa olarak da daha iyi durumdayız. Biz geçen yıl TFF 1. Lig’den haksız yere düştüğümüze inandığımız için bu takımı yeniden şampiyon yapabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, kimseden bir beklentimiz falan da yok. Sadece bu takıma destek veren taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah burada üzülen insanları mutlu ederiz. İnşallah Play-Off’ta şampiyon olup 1. Lig’e yükseliriz. Perşembe günü taraftarlarımızın stada gelerek takımlarına destek olmalarını istiyoruz” dedi.

Bu arada Şanlıurfaspor, Play-Off’ta ilk maçını 10 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da 11 Nisan Stadyumu’nda Gümüşhanespor ile oynayacak.
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Teknik Direktörümüz Ahmet Taşyürek, Takım Kaptanımız İzzet Yıldırım ve futbolcumuz Hüseyin Kala, Şanlıurfaspor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Taşyürek ve Kaptanımız Yıldırım, Play-Off şampiyonu olup, Şanlıurfa’yı hak ettiği yere taşımak istediklerini belirttiler.
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