Yeni Başkan,Nihat Çiftçi!

İstanbul'da düzenlen Tarihi Kentler Birliği toplantısında katılarak Tarihi Kentler Meclis Üyeleri tarafından Başkan adayı gösterilen Başkan Nihat Çiftçi, Katılımcı üyelerin oylarını alarak Başkan seçildi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 445 Belediyenin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği Başkanı oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'dan görevi devir alan Başkan Nihat Çiftçi, dönem Başkanlığını gerçekleştirecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana yenilikçi ve dev projelerle Türkiye genelinde bir çok ödüle layık görülerek adını sıkça söz ettiren Başkan Nihat Çiftçi, Tarihi Kentler Birliği Başkanı oldu. İstanbul'da düzenlen Tarihi Kentler Birliği toplantısında katılarak Tarihi Kentler Meclis Üyeleri tarafından Başkan adayı gösterilen Başkan Nihat Çiftçi, Katılımcı üyelerin oylarını alarak Başkan seçildi.