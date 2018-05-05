Urfalılar,Bu Aya Dikkat!

ORHAN ŞEN UYARDI: BU YILA DİKKAT!

Urfa'da Sel Can Aldı!

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Bugün Ankara son yılların en büyük sel felaketini yaşadı. Mamak’ta yaklaşık 12 dakika süren sağanak yağış sele neden oldu. Selde 3 kişi yaralandı, 20’yi aşkın iş yeri ve 150’den fazla araç hasar gördü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna "500 yılda bir vuku bulan bir afet. Bugüne kadar hiç görülmedi” dedi.Sel felaketinin ardından herkesin gözü Meteoroloji’den gelecek haberlere çevrilirken, sadece Ankara’yı değil tüm Türkiye’yi yakından ilgilendiren uyarı meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, POSTA’ya yaptığı açıklamada bu tarz afetlerin önümüzdeki dönemde Türkiye’de daha fazla görülebileceği uyarısı yaptı.Orhan Şen, Ankara’yı vuran sel felaketiyle ilgili olarak, Kentlerin alt yapılarının sadece sağanak yağışlara göre değil, bu tarz 500 yılda bir gelen felaketlere göre de yapılması gerektiği vurgusunu yaptı. Orhan Şen, “Doğal afetteki suyun drenajla gitmesi gerekiyordu, sel felaketinin yaşandığı alanın alt yapısına çok önemli. Dere yatağı gibi tehlikeli bölgeler üzerinde yapılan bu yapılaşmalar bu tarz afetleri daha da etkiliyor” dedi.