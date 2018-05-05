Badıllı,İyi Partiden Aday Adayı Oldu!

24 Haziran erken genel seçimleri öncesi Saadet Partisi Karaköprü Belediye Meclis üyesi olan İmam Badıllı İyi Partiden aday adayı olduğunu açıkladı.Badıllı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " 27.dönem genel şeçimlerinde şanlıurfa iyi partiden aday adayıyım tüm şanlıurfalı hemşerilerimin ve akrabalarımın desteğini bekliyorum.