Başkan Peltek,Sahaya İndi...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ.Halil Peltek, ilk ziyaretini Gıda İmalatçıları İhtisas Sitesi’ne gerçekleştirerek, düzenlenen kahvaltılı toplantıda, esnafın sorunlarını dinledi. Başkan Peltek’e, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Meclis Üyesi ve Gıda İmalatçıları İhtisas Sitesi Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik, Meclis Üyeleri Mahmut Hancıoğlu ile Mehmet Karademir de eşlik etti.Esnafın sorunları hakkında bilgi alan, ŞUTSO olarak her zaman sanayicinin ve esnafın yanında olacaklarını ifade eden Başkan İ.Halil Peltek, şunları kaydetti: “Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinden sonra ilk ziyaretimizi Gıda İmalatçıları İhtisas Sitesi’ne gerçekleştirdik. Burada geçmişten süregelen sorunlar var, ihmal edilmiş hizmetler var bunları tek tek ele alıp, notlar alarak bu sorunları yavaş yavaş gidermeye çalışacağız. Buradaki esnafımızın sorunlarını halletmekle mükellefiz. Sorunların çözümü için gerekli temasları sağlayacağız. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve Gıda İmalatçıları İhtisas Sitesi yönetimindeki arkadaşlarımızla toplantılar yapıp sorunların en kısa sürede giderilmesi için çaba harcayacağız” dedi.Gıda İmalatçıları İhtisas Sitesi Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik ise “Başkanımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Başkanımıza brifing verdik. Gıda İmalatçıları İhtisas Sitesi ile ilgili 8 yıllık süreçte neler yaptık, eksikliklerimizi Sayın Başkanımıza ilettik ve en yakın zamanda Belediye ile Valilikle ve Dedaş ile görüşüp eksiklikleri tamamlayacağının sözünü aldık. Ben şimdiden Sayın Başkanıma yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum ve tekrardan kendisine teşekkür ediyorum” dedi.Toplantının ardından, Başkan İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Meclis Üyesi ve Gıda İmalatçıları İhtisas Sitesi Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik, Meclis Üyeleri Mahmut Hancıoğlu ile Mehmet Karademir İsotsan, Kak Dondurma Külahları, Sontat Yoğurt, Büyükateş Yufka, Ömeroğlu Catering, Semin Sadeyağ ve Işıkaylar İsot firmalarını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.