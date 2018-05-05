Bakandan,Urfalı Bürokrata Ziyaret...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, hafta içinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yatığı yurt dışı ziyaretlerinin ardından Çin Halk Cumhuriyetine geçti.Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen tarafından ağırlanan Bakan Albayrak, Büyükelçi Önen ile birlikte Çin’in önemli Enerji ve Banka yöneticilerini ziyaret ederek Çin ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundular. Büyükelçi Önen, Çin ile enerji işbirliğimizi geliştireceğimizi söyledi.Büyükelçi Emin Önen ve Bakan Berat Albayrak, dünyanın en büyük bankası olan ICBC Bank Yönetim Kurulu Başkanı Yi Huiman'ı ziyaret ederek Türkiye’deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularında görüşmelerde bulundular.ICBC Bank Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Xu Keen’i de Büyükelçilik konutunda kabul ederek bankacılık alanındaki işbirliği konuları üzerine görüşmelerde bulunana ÇHC Pekin Büyükelçisi Emin Önen ve Enerj ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çin’in elektrik üretim ve iletim alanında faaliyet gösteren, dünyanın en büyük şirketlerinden State Grid’i ziyaret ettiler ve elektrik alanında işbirliğini geliştirmek için iyi niyet anlaşmasının imza törenini gerçekleştirdiler.Büyükelçi Önen ve Bakan Albayrak'ın Çin Atom Enerjileri İdaresine (CAEA) gerçekleştirdikleri ziyarette ise, nükleer alanda Ar-Ge faaliyetleri, insan kaynakları, eğitim konularında işbirliği yapılmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.Ayrıca; Çin Elektrik Yatırım Şirketi (SPIC) Başkanı Sn. Meng Zhengping ve Çin Nükleer Teknik Şirketi (SNPTC) Başkanı Wang Fengxue ile 3. Nükleer Santral Projesi kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirdiler.ÇHC Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Enerj ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Nur Bekri'yi ziyaret ettiler. Görüşmede ülkelerimiz arasında enerjinin her alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik kararlılık ifade edildi.Bakan Albayrak'ın Nur Bekri ile görüşmesinde, iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliğinin ileriye taşınması konusunda fikir birliğine varıldı.Türkiye ekonomisinin 2002 yılından bu yana dört kat büyüdüğünü, ihracatını da 4 kata çıkardığını anlatan Bakan Berat Albayrak, Türkiye'nin hedefinin enerji güvenliği ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi olduğunu söyledi.Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl Çin'e yaptığı resmi ziyaret ile daha da yakınlaşan işbirliğinin enerji alanında iki ülkenin gerek devlet, gerekse firmalar bazında ilişkisini güçlendirmeye yardım edeceğini umduğunu ve Türkiye'nin enerji stratejisi çerçevesinde kömür, nükleer ve yenilebilir enerjiye önem verdiğini ifade eden Berat Albayrak, “Çin ile işbirliğini önemsiyoruz, yatırım işbirliğine odaklanacağız” diye konuştu.Nur Bekri ise, Türkiye ve Çin ilişkilerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunun altını çizerek, iki ülke liderlerinin geçen yıl yaptığı karşılıklı ziyaretlerle yapıcı sonuçlar elde edildiğini söyledi.Taraflar, görüşmenin ardından hazırlanan hediyeleri birbirlerine sundu.Bakan Bakan Albayrak, bu görüşme öncesi Çin Ulusal Elektrik Yatırım Şirketi'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Vang Binghua ile bir araya geldi, yetkililerden bilgi aldı.Bakan Albayrak, Bekri ile görülmesinin ardından önce China Chemical Engineering şirketi CEO’su Gen Dayhı’yı, ardından Goldwing şirketi CEO’su Pan Yentien’i kabul etti.Kabullerinin ardından Çin Elektrik Yatırım Şirketini (SPIC) ziyaret eden Bakan Albayrak, SPIC Başkanı Mıng Cıngping ve Çin Nükleer Teknik Şirketi (SNPTC) Başkanı Vang Fıngşüe ile bir araya geldi.Albayrak’ın SPIC ve SNPTC temaslarında Türkiye’de yapılması planlanan üçüncü nükleer santral konusu görüşüldü.Daha sonra Çin Atom Enerjileri İdaresi (CAEA) Başkanı Vang Yiren ile bir araya gelen Bakan Albayrak, Ar-Ge faaliyetleri, insan kaynakları ve eğitim alanlarında iş birliği yapılması konusunda mutabakat sağladı.Albayrak, buradaki temaslarının ardından dünyanın en büyük elektrik dağıtım kapasitesine sahip kurumu olan Çin’in State Grid firmasını ziyaret ederek yöneticisi Şu Cinbao ile görüştü.Bakan Albayrak, State Grid bünyesindeki CET ile Eltem-Tek A.Ş. arasındaki iyi niyet anlaşmasının imza törenine de tanıklık etti.