Urfa İçin Güzel Haber,Onay Verildi!

Bakan Fakıbaba’dan proje müracaatında bulunan ilçe belediyelerine ödenek müjdesiFakıbaba, İller Bankası’ndan çıkarttığı ödenekle, proje müracaatında bulunan Şanlıurfa ilçe belediyelerinin finansman sorununu çözdüTürkiye’nin gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki sorunlarını çözmek için mesai harcayan Bakan Fakıbaba, bir yandan da Şanlıurfa’nın yatırım ve projeleri ile yakından ilgileniyor.Fakıbaba'nın girişimleri sonucu İller Bankası’na proje müracaatında bulunan ilçe belediyelerinin finansman sorunu çözüldü.Akçakale, Eyyübiye, Halfeti, Karaköprü ve Viranşehir ilçe belediyelerinin, yol yapım malzeme alımı, asfalt ve parke yapımı, yeşil alan yapımı, çevre düzenlemesi, pazaryeri ve gençlik merkezi yapımı gibi altyapı ve üst yapı projeleriyle ilgili olarak ödenek müracaatları söz konusuydu. Bu taleplerle ilgili Bakan Fakıbaba’nın İller Bankası nezdinde gerçekleştirdiği girişimlerle gereken netice alınarak bu ilçe belediyelerine toplam 59 milyon TL’lik finansman sağlandı.İller Bankası’ndan alınan bilgiye göre bu kapsamda müracaatları olan;Akçakale Belediyesi’nin mıcır ve muhtelif yol yapım malzemesi alımı için 6 milyon TL,Eyyübiye Belediyesi’nin sokakların beton parke yapılması işi için 7,7 milyon TL, yeşil alan projesi yapım işi için 3,8 milyon TL, çevre düzenlemesi yapım işi için 572 bin TL,Halfeti Belediyesi’nin parke taşı yapım işi için 7 milyon TL, yol yapım malzemeleri alımı için 269 bin TL, taziye evleri ve gençlik merkezleri yapım işi için 12 milyon TL, ilçe merkezi pazaryeri yapım işi için 1,6 milyon TL, Argıl Mahallesi pazaryeri yapım işi için 1,2 milyon TL, Göklü Mahallesi pazaryeri yapım işi için 1,5 milyon TL,Karaköprü Belediyesi’nin asfalt yapım işi için 10 milyon TL veViranşehir Belediyesi’nin asfalt ve parke yapım işi için 7,1 milyon TL ödenek aktarıldı.​