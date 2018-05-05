Urfalı Büyükelçi'den Seçim Açıklaması!

“'Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi' oluşturuldu”

* Türkiye’nin Çin halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını ve oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için 7/24 saat görev yapacak Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi oluşturulduğunu söyledi.Pekin Büyükelçisi Urfalı Önen’den Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri açıklaması;* Türkiye’nin Çin halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını ve oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için 7/24 saat görev yapacak Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi oluşturulduğunu söyledi.Türkiye’nin Çin halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yazılı bir açıklama yaptı. Önen açıklamasında, vatandaşların oylarını rahat ve sorunsuz kullanabilmeleri için 7-24 saat hizmet verecek ‘Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi’ oluşturulduğunu söyledi.Yurtiçinde 24 Haziran 2018 tarihinde ilk turu düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararları çerçevesinde yurtdışındaki seçmenlerimizin oy kullanabilmesini teminen 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık açılacağını belirten Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, “Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin ilk turu için 7-19 Haziran 2018 tarihlerinde dış temsilciliklerimizde, 7-24 Haziran 2018 tarihlerinde ise gümrük kapılarında oy kullanabileceklerdir. Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci tur oylamaya kalması durumunda Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlarımız 30 Haziran – 4 Temmuz 2018 tarihlerinde dış temsilciliklerimizde, 30 Haziran – 8 Temmuz 2018 tarihlerinde ise gümrük kapılarında oy kullanabileceklerdir” dedi.Yüksek Seçim Kurulu’nun, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın oy kullanabilecekleri dış temsilciliklerimizin listesi ve anılan temsilciliklerde hangi tarihlerde sandık kurulacağına dair 334 sayılı kararının 30 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olduğunu belirten Büyükelçi Emin Önen, “Söz konusu bilgiler ayrıca, ilgili temsilciliklerimizin internet siteleri üzerinden de duyurulmaktadır. Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı vatandaşlarımızın sandık kurulan herhangi bir temsilciliğimizde veya gümrük kapılarında oy kullanmaları mümkün olacaktır. Büyükelçiliğimizde 16 ve 17 Haziran 2018 tarihlerinde 09.00 - 21.00 saatleri arasında yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız oylarını kullanabilecektir. Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tura kalması halinde yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız Büyükelçiliğimizde 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecektir” diye konuştu.Türkiye’nin Çin halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, açıklamalarına şöyle devam etti;“Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce www.ysk.gov.tr adresinde 2 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ilan edilmiş olup; yurt dışında ikamet etmekle birlikte Yurt Dışı Seçme Kütüğü’nde kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17:00’ye kadar olan itiraz süresi içinde dış temsilciliklerimize başvurarak adres beyanında bulunmaları gerekmektedir. Dış temsilciliklerimiz, resmi tatil günleri dâhil olmak üzere çalışarak vatandaşlarımızın adres beyanı başvurularını kabul etmektedirler. YSK tarafından, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı aydınlatmak ve sorularını yanıtlamak amacıyla 7/24 olarak Türkçe hizmet verecek '+90 444 99 75' telefon numaralı 'Yurt Dışı Seçmen Çağrı Merkezi' oluşturulmuştur. Önemle duyurulur.”