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Bu haber 05 Mayıs 2018 14:04:02 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Temayül Yoklaması Başladı

Ak Parti Milletvekilleri Aday Adayları için temayül yoklaması GAPTEM’de başladı. Oy kullanımı için binanın önünde büyük bir kalabalık toplandı. Temayül sonuçları oylamanın bittiği 16.00 saatinden sonra sitemizde olacak

Urfa'da Temayül Yoklaması Başladı

24 Haziran 2018 tarihinde yapılması kararlaştıran erken seçimler için Urfa’dan başvuru yapan 302 aday adayı için temayül yoklaması başladı.

Bu sabah Sırrın Mahallesinde bulunan GAPTEM Konferans Salonunda başlayan Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylığı için yapılan temayül yoklaması saat 16.00’da son bulacak.
 

Şanlıurfa Temayül Yoklamasına Kimler Katılacak?

Bu sabah başlayan temayül yoklamasına katılacak olanlar şöyle;

Ak Parti İl Yönetimi
Ak Parti İlçe Yönetim Kurulları
Ak Parti İl ve İlçe Gençlik ve Kadın Kolları
Belde Yönetimleri
Mahalle Temsilcileri
Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclis Üyeleri
Belediye Başkanları

Saat 16.00’da son bulacak olan oy kullanımının sonuçları Ak parti genel Merkezine bildirilerek, sonuçlar neticesinde yüksek oyu alan aday adaylar Ak Parti Milletvekili Adayı listesi için değerlendirmeye girecek.

Temayül sonuçları için urfa.com Haber Sitesini takipte kalınız…





 
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