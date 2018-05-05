Urfa'da Temayül Yoklaması Başladı

Şanlıurfa Temayül Yoklamasına Kimler Katılacak?

24 Haziran 2018 tarihinde yapılması kararlaştıran erken seçimler için Urfa’dan başvuru yapan 302 aday adayı için temayül yoklaması başladı.Bu sabah Sırrın Mahallesinde bulunan GAPTEM Konferans Salonunda başlayan Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylığı için yapılan temayül yoklaması saat 16.00’da son bulacak.Bu sabah başlayan temayül yoklamasına katılacak olanlar şöyle;Saat 16.00’da son bulacak olan oy kullanımının sonuçları Ak parti genel Merkezine bildirilerek, sonuçlar neticesinde yüksek oyu alan aday adaylar Ak Parti Milletvekili Adayı listesi için değerlendirmeye girecek.Temayül sonuçları için urfa.com Haber Sitesini takipte kalınız…