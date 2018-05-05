Urfa'da Temayül Yoklaması Başladı

Bu sabah Sırrın Mahallesinde bulunan GAPTEM Konferans Salonunda başlayan Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adaylığı için yapılan temayül yoklaması saat 16.00’da son bulacak.
Şanlıurfa Temayül Yoklamasına Kimler Katılacak?Bu sabah başlayan temayül yoklamasına katılacak olanlar şöyle;
Ak Parti İl Yönetimi
Ak Parti İlçe Yönetim Kurulları
Ak Parti İl ve İlçe Gençlik ve Kadın Kolları
Belde Yönetimleri
Mahalle Temsilcileri
Büyükşehir ve İlçe Belediye Meclis Üyeleri
Belediye Başkanları
Saat 16.00’da son bulacak olan oy kullanımının sonuçları Ak parti genel Merkezine bildirilerek, sonuçlar neticesinde yüksek oyu alan aday adaylar Ak Parti Milletvekili Adayı listesi için değerlendirmeye girecek.
Temayül sonuçları için urfa.com Haber Sitesini takipte kalınız…
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