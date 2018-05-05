Urfalı Muhtarların Bakış’ı MHP’de

Halil Bakış’ın başvuru yapmasının ilk adımı muhtarlar oldu. 50 tane muhtarın birleşip Urfa MHP Milletvekili Aday Adaylığına başvuru yapması gereken ismin Halil Bakış olduğu kararlaştırıldı.
Muhtarların desteğini alan İş Adamı Halil Bağış, muhtarlar ve aşiretin toplanıp kendisinin aday gösterilmesi konusunda hem fikirde olduklarından dolayı büyük gurur yaşarken, seçim sürecinde çalışmalarının büyük destekçileri olacağı için de teşekkürlerini sunarak, arkasındaki büyük güç ile beraber daha iyiye adım atacaklarını ifade etti.
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