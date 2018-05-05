Urfalı Muhtarların Bakış’ı MHP’de

24 Haziran seçimleri için aday adaylık başvurusunda bulunanların tek tek duyuruları yapılmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Urfa’nın MHP ayağında milletvekili aday adaylık başvurusu yapılan sürpriz isim Halil Bağış oldu. Halil Bakış’ın milletvekilliği aday adayşılığına başvurma şekli ise diğerlerine göre biraz farklı…Halil Bakış’ın başvuru yapmasının ilk adımı muhtarlar oldu. 50 tane muhtarın birleşip Urfa MHP Milletvekili Aday Adaylığına başvuru yapması gereken ismin Halil Bakış olduğu kararlaştırıldı.Muhtarların desteğini alan İş Adamı Halil Bağış, muhtarlar ve aşiretin toplanıp kendisinin aday gösterilmesi konusunda hem fikirde olduklarından dolayı büyük gurur yaşarken, seçim sürecinde çalışmalarının büyük destekçileri olacağı için de teşekkürlerini sunarak, arkasındaki büyük güç ile beraber daha iyiye adım atacaklarını ifade etti.