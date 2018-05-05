Aydınlık'a Ziyaretler Sürüyor

Şanlıurfa CHP İl Başkanı Aziz Aydınlık, CHP’den aday adaylığını duyurduğu andan bu yana ziyaretlere gidiliyor.En son olarak Şanlıurfa İYİ Parti Genel Kurul Üyesi İlay Aksoy ve Eğt. Sr. İl Bşk. Yard. Hasan Terz Aydınlık’ı ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.