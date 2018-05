Vali Erin'den Stk'lara Ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol ile bir okul yapımını sürdüren Said Yardım Derneği’ni ve geçtiğimiz günlerde seçimleri tamamlanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığını ziyaret etti.İlk olarak Said Yardım Derneği Genel Müdürü Mahmoud Al Owars ve dernek yöneticileri ile bir araya gelen Vali Erin, derneğin yaptığı protokole sadık kalarak sürdürdüğü okulun hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.Said Yardım Derneği Genel Müdürü Mahmoud Al Owars ise, Necat ve Said Yardım Dernekleri olarak yapımına devam ettikleri okulun açılışını 9 Mayıs 2018 tarihinde yapmayı planladıklarını belirterek, Vali Erin’e ilgisinden dolayı şükranlarını sunarak, ziyaret anısına bir onurluk takdim ettiler.Gün içinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret eden Vali Erin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen oda genel kurulu ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen İ. Halil Peltek ve Meclis Başkanı Ahmet Altun’a hayırlı olsun dileklerini iletti.İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun da eşlik ettiği Vali Erin, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ile yaptığı sohbette, Şanlıurfa’nın değerlendirilmeyi bekleyen çok büyük ekonomik potansiyelleri olduğunu, bu potansiyellerin ekonomiye katılımı için işadamlarına büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. ŞUTSO Yönetim Kurulu’nun önümüzdeki süreci iyi değerlendireceğine ve kente yatırım gelmesine yönelik önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Vali Erin, yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni de ziyaret eden Vali Erin, yine geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurul ile yeniden birlik başkanlığı görevine seçilen Mehmet Şefik Bakay ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.Şehirlerin kalkınmasında esnaf ve sanatkârın önemine değinen Vali Erin, çağın getirdiği yeni ticari anlayışlar nedeniyle küçük esnafın sıkıntı yaşadığını ancak hem birlik ve beraberlik hem de yeniliklere açık olmakla bu sıkıntıların aşılabildiğini belirtti. Esnaf ve sanatkârların en büyük örgütlenmesinin bu çatı altında gerçekleştiğini kaydeden Vali Erin, birlik başkanlığı görevine yeniden seçilen M. Şefik Bakay ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren başkan Bakay ve yönetim kurulu üyeleri ise, esnaf ve sanatkârın yanında olmaya, her alanda destek sunmaya hazır olduklarını belirterek Vali Erin’e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler.