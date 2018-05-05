Yarışma Sonuçlandı,İşte Ödül Tarihi...

Şanlıurfa Valiliği Organizasyonunda Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Liselerarası Şanlıurfa Konulu Münazara Yarışması yapıldı.Öğrencilerin kendine güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde kendini ifade edebilme, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek, herhangi bir konuda farklı görüşleri, mantık yürütme, tezler, istatistikî bilgilerle savunmasını sağlamak ve antitezler üretme yeteneğini geliştirmek amacıyla düzenlenen münazara yarışmasına 13 ilçeden 80 Lise katıldı. Her ilçe kendi içinde yarışmalarını düzenleyerek finale katılacak birinciyi belirledi. Finale 12 ilçe birincileri katıldı. Düzenlenen İl yarışmasında ise birinci ve ikinci belirlendi.İl birincisine 1.500 TL, ikinciye 1.000 TL ve 11 ilçe birincisine 300’er TL ödülün verileceği tören, 8 Mayıs 2018 günü saat 10.00’da Yönetici Akademisyen Sürekli Eğitim Merkezi (YASEM) Milli İrade Kız İmam Hatip Lisesi yanı (Lotus Hastanesi Karşısı) Karaköprü / ŞANLIURFA adresinde yapılacak.