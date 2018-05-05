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Bu haber 05 Mayıs 2018 01:41:36 Tarihinde eklenmiştir.

İlk Defa Şanlıurfa’da Üretilecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yatırım çalışmaları devam Alman Mannesmann firması yöneticilerini ve Arap dünyası işadamları heyetini kabul etti.

İlk Defa Şanlıurfa’da Üretilecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yatırım çalışmaları devam Alman Mannesmann firması yöneticilerini ve Arap dünyası işadamları heyetini kabul etti.
Tüm Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Şanlıurfa Şubesinin mihmandarlığında Şanlıurfa’da iki günlük bir programa katılan Mannesmann yöneticileri ve Katarlı işadamları heyeti Organize Sanayi Bölgesinde inşaatı devam eden fabrikalarda incelemelerde bulunduktan sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret ederek, yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdiler.
Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcıları Ufuk Akıl ve Dr. Fatih Çelikkaya, TÜMSİAD Şube Başkanı M. Sadık Sade, Mannesmann Yönetim Kurulu Başkanı Jurgen Shafstein ve yönetim kurulu üyeleri, Mannesmann Genel Müdürü Miguel Nagel ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah İmir ile Mannesmann Türkiye yatırım heyeti yer aldı.
Katar’dan gelen işadamları ise, Şanlıurfa’da yapacakları yatırımlar için yetkililerden brifing alıp, taleplerini birinci ağızdan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e aktarma fırsatı buldular.

 
İLK DEFA ŞANLIURFA’DA ÜRETİLECEK

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından kabul edilen Alman Mannesmann Firması yönetim Kurulu Başkanı ve yetkilileri, dünyada ilk defa üretilecek bir ürünü Şanlıurfa’da imal edeceklerinin müjdesini verdiler. Çelikten daha sert ve daha dayanıklı plastiğe benzer bir maddeden boru ve ekipmanlarını üretecek olan Mannesmann, bu ürünlerin yüzde 85-90’ını yurt dışına satacak. Yatırım hakkında açıklamalarda bulunan Mannesmann Türkiye CEO’su Ertan Bayar, “Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettiğimiz bir ürünü Şanlıurfa’da üreteceğiz. Bu ürün çelikten daha dayanıklı ve sağlam, maliyeti ise daha az. Daha şimdiden birçok dünya devi marka ile satış çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Biz Şanlıurfa’da sadece petrol, doğalgaz veya su için borular üretmeyeceğiz. Sanayinin birçok alanında kullanılan değişik ebatlarda boru ve ekipmanlarını üreteceğiz. Ve bu ürünlerin üzerinde ‘Made in Turkey’ yazacak. Bu gururu ülkemize yaşatacağımız için heyecanlıyız. Mannesmann Firması Yönetim Kurulu Başkanımız Jurgen Shafstein, Genel Müdürümüz Miguel Nagel ve Yönetim Kurulu Üyemiz Abdullah İmir ile birlikte fabrika inşaatımızda incelemelerde bulunduk ve sayın Valimize yatırımlarımız hakkında bilgi verdik. Birçok il ve ülkeden bu yatırımı kendileri ile birlikte yapalım diye cazip teklifler aldık ama biz bu üretimi Şanlıurfa’da gerçekleştireceğiz” dedi.
 

BU YATIRIM DAHA BAŞKA YATIRIMLAR İÇİN DE REFERANS OLACAK

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa’ya atandığında aldığı en güzel yatırım haberinin bu olduğunu söyledi. Vali Erin, “Bir dünya markasının Şanlıurfa’da üretileceğini bilmek çok güzel bir duygu. Biz Valilik olarak her zaman sizlerin yanında ve yardımcısı olacağız. İnanıyorum ki, bu yatırım bundan sonraki büyük yatırımlar için de referans olacak” şeklinde konuştu.
Vali Erin, Şanlıurfa’nın yeni dönemde yatırım, üretim ve istihdam merkezi olma konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekti. TÜMSİAD’a yaptığı yatırım çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiklerini belirten Vali Erin, “Valiliğimiz, TKDK, Karacadağ Kalkınma Ajansı, OSB ve ilgili tüm kurumlarımızla Şanlıurfa’nın önündeki fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir yandan OSB’lerimizin alt yapısını iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da yeni ihtisas sanayi bölgelerinin oluşturulması konusunda Bakanlarımız ve Milletvekillerimizin desteğiyle iyi mesafeler alıyoruz. Şanlıurfa sadece tarımın merkezi değil, tarıma dayalı sanayinin de merkezi ve aynı zamanda diğer sanayi alanlarında da branşlaşan ve uzmanlaşan bir şehirdir. Bu gelişmelerin daha da hızlanacağını biliyoruz. İki gündür TÜMSİAD Başkanımızla birlikte bir dünya markasının ilimizde yaptığı çalışmaları değerlendiriyoruz. Bu firmanın üretimi sonucu daha ilk yıldan itibaren ihracat rakamlarımız 150 milyon dolardan, en az 1 milyar dolara çıkacak. Fabrikasında 500’den fazla personel çalışacak. Ayrıca ilimizde misafir ettiğimiz Suriyeli ve Arap ülkelerinden gelen yatırımcıların da yatırım fikirlerini değerlendiriyoruz. Onların da ülkelerinde daha önce yaptıkları yatırımları buralarda yapmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız görüşmelerden olumlu neticeler aldık. Bu yatırımların gerçekleşmesi bu memlekete yapılabilecek en büyük iyiliktir. Tarımı önemserken, sanayiyi ihmal etmeyeceğiz. Sanayiye ağırlık verirken de tarımı ihmal etmeyeceğiz. Biri diğerinin alternatifi değildir. Birbirini tamamlayan sektörlerdir. TÜMSİAD’a bu irtibatlarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
 

“KENDİMİZİ EVİMİZDE GİBİ HİSSEDİYORUZ”

Mannesmann Yönetim Kurulu Başkanı Jurgen Shafstein yaptığı değerlendirmede, Şanlıurfa’da yatırım yaptıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Shafstein, “Bu yatırımı severek ve isteyerek Şanlıurfa’da yapıyoruz. Burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Başka yerlerden talep gelse de biz burada kalacağız, bir yere gitmeyeceğiz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 85-90’ını ihraç ederek Şanlıurfa’nın ihracat potansiyeline katkı sunacağız” dedi.
 
KATAR HEYETİ TARIMSAL ALANLARDA YATIRIM YAPMAK İSTİYOR
TÜMSİAD’ın daveti sonucu Şanlıurfa’ya gelen Katar heyeti ise, gıda ve tarım alanlarında yatırımlar gerçekleştirmek istediğini açıkladı. Özellikle yumurta ve yem sektörlerinde yoğunlaşmak isteyen heyete, Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzmanı Yunus Çolak tarafından Şanlıurfa’nın yatırım fırsatları ile ilgili bilgiler verildi. TKDK ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda Şanlıurfa’da yapılabilecek yatırımlar ve avantajları hakkında bilgi verildi. Akşam Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile bir araya gelen heyet, yapmak istedikleri yatırımlar ve beklentileri hakkında Şanlıurfa Valisi Erin ile direkt olarak görüşme şansı buldular.
 
SADE: ŞANLIURFA’NIN YARINLARI BUGÜNÜNDEN DAHA AYDINLIK OLACAK
İki günlük program hakkında değerlendirmede bulunan TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı M. Sadık Sade ise, uzun zamandır yürüttükleri çalışmaların ürünlerini almaya başladıkları ve bununla gurur duyduklarını ifade etti.
Özellikle Alman Mannesmann Firmasının fabrika temellerinin yükseldikçe kendilerinin daha da heyecanlandığına dikkat çeken Sade, “Bir Şanlıurfalı olarak bu gibi işlere vesile olmaktan büyük onur duyuyoruz. Yüzlerce ailenin açılan bu kapılardan ekmek yiyeceğini bilmek bizim için duyguların en güzeli. Sayın Valimiz atandığı günden itibaren her türlü yatırım fikrimizde önümüzü açtı. Yardımlarından dolayı kendilerine minnettarız. İnşallah Şanlıurfa’nın yarınları bugününden daha aydınlık olacaktır” dedi.
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Ekonomi
İlk Defa Şanlıurfa’da Üretilecek
İlk Defa Şanlıurfa’da Üretilecek
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yatırım çalışmaları devam Alman Mannesmann firması yöneticilerini ve Arap dünyası işadamları heyetini kabul etti.
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