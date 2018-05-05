Urfa'da 42 Adrese Operasyon,28 Gözaltı!

1. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasaların, kendisine verdiği görev ve sorumluluklarının gereği olarak, her türlü suç ve suçlularla mücadelede ve adaletin yerine getirilmesinde gereken bütün önlemleri en iyi şekilde almakta, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için yürütülen çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

2. Bu kapsamda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafındanyapılan üç aylık takip ve çalışma neticesinde; 03 Mayıs 2018 tarihinde Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ilçelerinde örgütlü olarak BOTAŞ Petrol Boru Hattından Hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 42 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan (39) şüpheliden (28)’i yakalanarakgözaltına alınmıştır.

3. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A., İ.A., L.A., H.A., isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine konulmuştur.

4. Şüphelilerin suçta kullandıkları; (4) adet kamyon, (3) adet tır çekicisi, (4) adet toplam (50) tonluk toprağa gömülü vaziyette tank,(93.800) litre ham petrol ve ham petrol hırsızlığında kullanılan matkap, boru vanası, boru kelepçesi, akaryakıt tabancası ile jeneratör ele geçirilmiştir.

5. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili olarak tahkikata devam edilmektedir.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafındanyapılan üç aylık takip ve çalışma neticesinde; 03 Mayıs 2018 tarihinde Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ilçelerinde örgütlü olarak BOTAŞ Petrol Boru Hattından Hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 42 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan (39) şüpheliden (28)’i yakalanarak gözaltına alınmıştır.Urfa Valiliğinden Yapılan Yazılı Açıklamada;