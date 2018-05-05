Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 05 Mayıs 2018 01:37:06 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da 42 Adrese Operasyon,28 Gözaltı!

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafındanyapılan üç aylık takip ve çalışma neticesinde; 03 Mayıs 2018 tarihinde Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ilçelerinde örgütlü olarak BOTAŞ Petrol Boru Hattından Hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 42 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan (39) şüpheliden (28)’i yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Urfa'da 42 Adrese Operasyon,28 Gözaltı!

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafındanyapılan üç aylık takip ve çalışma neticesinde; 03 Mayıs 2018 tarihinde Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ilçelerinde örgütlü olarak BOTAŞ Petrol Boru Hattından Hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 42 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan (39) şüpheliden (28)’i yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Urfa Valiliğinden Yapılan Yazılı Açıklamada;
 
1. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yasaların, kendisine verdiği görev ve sorumluluklarının gereği olarak, her türlü suç ve suçlularla mücadelede ve adaletin yerine getirilmesinde gereken bütün önlemleri en iyi şekilde almakta, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için yürütülen çalışmalar aralıksız devam etmektedir.
 
2. Bu kapsamda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafındanyapılan üç aylık takip ve çalışma neticesinde; 03 Mayıs 2018 tarihinde Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ilçelerinde örgütlü olarak BOTAŞ Petrol Boru Hattından Hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 42 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan (39) şüpheliden (28)’i yakalanarakgözaltına alınmıştır.
 
3. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A., İ.A., L.A., H.A., isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine konulmuştur.
 
4. Şüphelilerin suçta kullandıkları; (4) adet kamyon, (3) adet tır çekicisi, (4) adet toplam (50) tonluk toprağa gömülü vaziyette tank,(93.800) litre ham petrol ve ham petrol hırsızlığında kullanılan matkap, boru vanası, boru kelepçesi, akaryakıt tabancası ile jeneratör ele geçirilmiştir.
 
5. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili olarak tahkikata devam edilmektedir. 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Urfa'da 42 Adrese Operasyon,28 Gözaltı!
Urfa'da 42 Adrese Operasyon,28 Gözaltı!
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafındanyapılan üç aylık takip ve çalışma neticesinde; 03 Mayıs 2018 tarihinde Viranşehir, Siverek, Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye ilçelerinde örgütlü olarak BOTAŞ Petrol Boru Hattından Hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 42 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan (39) şüpheliden (28)’i yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Urfa Çiftçisine Güzel Haber;Desteklerimiz Devam Edecek!
Urfa Çiftçisine Güzel Haber;Desteklerimiz Devam Edecek!
"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD programı kapsamında, bir kısmı ulusal fonlardan oluşan Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibelerini 2011 yılından itibaren yatırımcılarımıza kullandırıyoruz.
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
Urfa'da Tefeci Operasyonu!
İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından,Kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına Alınan 16 kişiden 12’sinin tutuklandığı bildirildi.
Urfa'da,Kapkaççılar Yakalandı!
Urfa'da,Kapkaççılar Yakalandı!
Şanlıurfa’nın Hayati Harrani mahallesinde bir kadının elinden cep telefonunu çalarak kayıplara karışan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.
Mutlu Ailesinin Acı Günü
Mutlu Ailesinin Acı Günü
Harran üniversitesi eski rektörü profesör ibrahim Halil mutlu ve iş adamı Kanal urfa tv spor yorumcusu İsmail Mutlu'nun anneleri hakkın rahmetine kavuştu.
Urfa'da,Dam Hırsızları Yakalandı!
Urfa'da,Dam Hırsızları Yakalandı!
Şanlıurfa’da Aranan Şahıslara operasyon, 13 kişi gözaltına alındı.
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...
Urfa Emniyetinden Dev Operasyon,Yüzlerce...
Şanlıurfa Emniyetinin Yaptığı Operasyonlar Sonucunda,170 çalıntı motosiklet yakalandı
Urfa'da 5 Kişi Tutuklandı...
Urfa'da 5 Kişi Tutuklandı...
​Urfa‘nın Viranşehir İlçesinde, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5’i tutuklandı.
Urfa'da 11 Kişi Tutuklandı!
Urfa'da 11 Kişi Tutuklandı!
Yakalanan şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Urfa'da 10 İş Yeri Kapatıldı!
Urfa'da 10 İş Yeri Kapatıldı!
Suruç Emniyeti ve Zabıtasından Ortak Operasyon.İlçe Genelinde Yapılan Eş Zamanlı Operasyonlarda 19 İşyerinden 10'u Mühürlenerek Kapatıldı.
Urfalı Eski Başkana,Kahkahalı Yanıt
Urfalı Eski Başkana,Kahkahalı Yanıt
Kısa bir süre önce eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek "FB-BJK derbisinde çıkan olayların işareti Netflix dizisi La Casa de Papel'in fragmanında verildi" şeklinde bir yorum yaparak Netflix'e taş atmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Netflix kurucusu ise Gökçek'e bol kahkahalı bir yanıt verdi.
Urfa Aday Adayları Belli Oldu!
Urfa Aday Adayları Belli Oldu!
Tatlıses'e Şok;'Ak Parti Tatlıses’i uyarmalı'
Tatlıses'e Şok;'Ak Parti Tatlıses’i uyarmalı'
Vali Erin'den Stk'lara Ziyaret
Vali Erin'den Stk'lara Ziyaret
Yarışma Sonuçlandı,İşte Ödül Tarihi...
Yarışma Sonuçlandı,İşte Ödül Tarihi...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
30°C / 18°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:46
Güneş
05:20
Öğle
12:29
İkindi
16:14
Akşam
19:26
Yatsı
20:51
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿