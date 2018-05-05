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Bu haber 05 Mayıs 2018 01:24:55 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye'de Şenlik Başladı...

Şanlıurfa’nın 13 ilçesinden gelen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün katılımı ile gerçekleştirilen “Öğrenme Şenliği” başladı. Yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünleri sergileyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri Balıklıgöl’deki buluşma ile daha çok vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.

Eyyübiye'de Şenlik Başladı...

İstiklal Marşı ve Halk Oyunları gösterisinin ardından yapılan kurdele kesimi ile başlayan şenliğe, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Şekeroğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Doğan Yüksel, Eyyübiye  İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, İş Kur İl Müdürü Lezgin Özmen, çok sayıda kurum amiri, STK ve 13 İlçeden gelen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Açılışın ardından stantları gezen katılımcılar Halk Eğitimi Merkezlerinin ürettiği ürünlere büyük ilgi gösterdi. Stantları gezdikten sonra bir konuşma yapan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Şekeroğlu,  “Buradaki ürünler, 13 ilçemize ait halk eğitimi merkezlerinin ve meslek liselerimizin sergilemiş olduğu ürünler. Özellikle unutulmaya yüz tutan el sanatlarımızın yeniden canlandırılması, ecdadımızdan bize miras kalan ahilik ve lonca teşkilatlarını bu dönemde en güzel yansıması olarak ortaya çıkan halk eğitim merkezlerimiz, bu çalışmalarını yerinde görmek, farkındalık oluşturmak ve desteklemek amacıyla burada bulunuyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Desteğini esirgemeyen sayın valimize, İŞKUR’a ve diğer kamu kurumlarına, bu işleri yürüten halk eğitim merkezleri müdürlerine, usta öğreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Memleketimizin kalkınması için el sanatlarını önemsiyoruz. Çok önemli bir faaliyettir. Peygamber efendimizin söylediği beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz hadis ve emrinin yansıması bizim için çok önemli. İlim tahsil etmenin yaşı ve zamanının olmadığını burada en iyi görmekteyiz. Her yaş grubundan bayan, erkek demeden çok güzel emeklerin ortaya çıkarıldığını görmekteyiz. Tekrardan emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah Şanlıurfamıza hayırlı dönüşleri olacaktır” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Halk Eğitimlerden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Doğan Yüksel, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, “13 ilçenin yıl sonu etkinliğinde Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kursiyerlere, usta öğreticilerimize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Şenliğe El Sanatları ve Okuma Yazma Kursu olmak üzere iki stant ile katılan Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, şenliğin yıl boyu yapılan çalışmaları halkla paylaşmak adına büyük önem taşıdığını söyleyerek, “Eyyübiye  Halk Eğitimi Merkezi olarak bugün şenliğe iki ayrı stant ile katıldık. Stantların birinde el emeği ürünlerimizi sergiliyoruz. Sedef kakmadan nakışa, giyimden tablolora, sabundan üç boyutlu ürülere kadar herşey mevcut. Diğer standımız ise Okuma Yazma Seferberliği ile hızını artırarak devam eden kurslarımızla alakalı. Bu stantta iki ay gibi kısa bir sürede okumayı ve yazmayı öğrenen yetişkinlerin bizler için yazdıkları yazıları sergiliyoruz. Hayallerini, hikayelerini yazan yetişkinlerin yazdıkları ve büyük başarıları gerçekten okunmaya, görülmeye değer” diye konuştu.

Balıklıgöl Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “Öğrenme Şenliği” 4-5 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek.
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Eyyübiye'de Şenlik Başladı...
Şanlıurfa’nın 13 ilçesinden gelen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün katılımı ile gerçekleştirilen “Öğrenme Şenliği” başladı. Yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünleri sergileyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri Balıklıgöl’deki buluşma ile daha çok vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.
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