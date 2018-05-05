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Bu haber 05 Mayıs 2018 01:19:44 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Sular Neden Kesildi?

Dün Sabahın erken saatlerinden şehir genelinde kesilen sularla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yüksek basınçtan dolayı su depolarında patlamanın meydana geldiğini ve suyun şehrin en ücra noktasına 8 saat içinde suyu vereceklerini söyledi.

Urfa'da Sular Neden Kesildi?

Dün Sabahın erken saatlerinden şehir genelinde kesilen sularla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yüksek basınçtan dolayı su depolarında patlamanın meydana geldiğini ve suyun şehrin en ücra noktasına 8 saat içinde suyu vereceklerini söyledi.

Şanlıurfa kent genelinde sabah saatlerinden beridir kesilmiş olan suların merkezde vanaların sıkışması ile arazının meydana geldiğini söyleyen Başkan Nihat Çiftçi, arızayı bulduklarını ve giderdiklerini suyun kent genelinin en ücra noktasına 8 saat içinde su verileceğini söyledi. Şanlıurfa'nın daha önce böyle bir olay ile karşı karşıya kalmadığını söyleyen Çiftçi, olayı duyar duymaz 22 saat boyunca alanda ayrılmadığını ve 4 günde yapılması gereken bir çalışmayı böylesi bir kısa süre içersinde tamamladıklarını söyledi. Şanlıurfa'nın yaklaşık 4 gün gibi uzun bir süre susuz kalam riski ile karşı karşıya kaldığınıda vurgu yapan Başkan Nihat Çiftçi, Olayın tamamen sistemsel bir hata olduğunu ve sabotaj gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. 
'Basınçla depolarda meydana gelen patlamadan oldu'

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa su arıtma tesisinin su alma yapısı ne olduğu merkezde enerjinin dalgalanması sebebiyle basınçla Meydana gelen sıkışma sonucu sistemin olduğu denge depolarında bir Patlama meydana geldi. Tabii bu patlama hemen yedek kapakların ve sistemlerin devreye girmesiyle 15 dakikalık bir müdahale olmasına rağmen sistem de 22 bin metreküp bir suyla tamimiyle sistem odası dolmuş oldu. İşte kış da geliyor zaten bazı sebebiyle buradaki koç darbesi dediğimiz bir darbe meydana gelmiş oluyor. Tabii ki yedek sistemlerin ve yedek su alma vitesini devreye girilebilmesi için sitemin tamamına müdahale edilebilmesi için 22 Bin metreküp suyu hemen motopomplarla İtfaiye Daire başkanlığımız yine DSİ bölge müdürlüğümüz su arıtma daire biz tüm birimler harekete geçtiler. 22 saatlik bizzat çalışmayı hem Büyükşehir Belediye başkan olarak biz zaten ŞUSKİ genel müdürümüz genel müdür yardımcılarımız daire başkanlarımız buradaki meydana gelen olayı yönettik.  Normal şartlarda Şanlıurfa’mızın 4 gün su almama riski ile karşı karşıya geldi. Fakat çok etkili hızlı çalışmalar neticesinde Allah'ın Allah'a şükürler olsun Şu an içme su arıtma tesisimize bir saat oldu su vermiş olduk.  Sonra Tabii ki vatandaşımızın soyu kullanmak suretiyle depolarımız ve yine sistemimizdeki bütün su kullanılmış oluyor. Şimdi tabi veriyoruz sisteme sisteminde olması depoların dolması 4 saat içerisinde kendini toparlayacak ve en ücra noktada 8 saat içerisinde suya kavuşmuş olacaktır. Bu gerçekten beklenilmeyen çok olağanüstü mücbir bir sebeple ortaya çıkan bir olaydır. Tabii ki olayı teknik boyutuyla analiz ediyoruz, gerekli olan tüm tedbirler de alınacak ama Allah'a şükürler olsun şehir sabah itibariyle bunu hissetmeye başladığını biliyorum. Biz Hatta 22 saatlik olayın başında olmamdan dolayı tamam mı olayı netleştirip ve sıkıntıyı bertaraf ettikten sonra basın açıklamasını yapmayı uygun buldum. Ben burada DSİ bölge müdürlüğümüze ve tüm 22 saat kesintisiz olarak çalışan tüm kardeşlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tekrar kurumumuza ve Şanlıurfa’mıza Geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz Tabii ki işte Büyükşehir Belediye başkanlığımız ŞUSKİ Genel Müdürlüğü çok Hayati bir hizmet yaptığı da bu olayı vesilesiyle tekrar hepimiz tarafından anlaşılmış oldu." dedi.


'Gerekli tedbirler alındı, çalışmalar devam ediyor'


"Gerekli olan müdahaleleri yapıldı vanalar ve kaynaklama sistemleri devreye girdi." diyen Nihat Çiftçi, "Kontrol Vanaları devreye girdi, kontrol vanaları devreye girdi.  Şuan arıtma tesisimiz ana üniteler, su alma üniteleri T1 ve T2 tünellerinde barajımızdan suyu alıp şehre veriyor. Tabii ki bugüne kadar yaşanmış bir olay değil enerji dalgalanması ve basınç nedeni neticesinde koç darbesi dedikleri bir darbe ile bu sitemler ile karşı karşıya geliyor.  Şimdi gerekli olan tedbir maddelerini bizzat olayın üzerinde olduğum için not aldım. Fakat teknik anlamda da yine işin uzmanları tarafından tamimiyle sistem incelenmesi gerekli olan yedekleme sistemleri olsun ayrı bir ünitede ayrı bir noktada yine arıtma tesisine su verme yapısını masaya yatıracağız. Çünkü şehir hepimizin şey hiçbir zaman böyle bir riske karşı karşıya kalmamalı ve dolayısıyla tüm talimatları da vermiş oldu İnşallah ileriki günlerde tüm tedbirleri bizzat kamuyla paylaşacağız." diye konuştu.
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