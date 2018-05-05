Bağlı, teşkilatlardan tam not aldı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı Dr. Mehmet Selim Bağlı, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siverek, Viranşehir ve Hilvan ilçelerini ziyaret eden Dr. Bağlı, milletvekilliği için destek istedi.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından istifa ederek AK Parti’den Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı olan Dr. Mehmet Selim Bağlı, Siverek, Viranşehir ve Hilvan’a yaptığı ziyaretle ilçe ziyaretlerini tamamladı. Gittiği her ilçede sıcak ilgiyle karşılananBağlı’nın ilk durağı Hilvan ilçesi oldu. AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir ve teşkilat üyeleriyle görüşen Bağlı, daha sonra Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’ı ziyaret etti. Başkan Bayık, Selim Bağlı’nın bürokrat olarak görev yaptığı dönemlerde Şanlıurfa’ya büyük hizmetleri olduğunu belirterek, kendisine milletvekilliği yolunda başarılar diledi.Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin ardından Hilvan’dan ayrılan Bağlı, Siverek İlçesine geçti. Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik ve ilçe yöneticileri ile bir araya gelen Bağlı, milletvekili olması durumunda yapacağı çalışmalardan bahsederek, teşkilat üyelerinden destek istedi. Çelik ve üyeleri, Bağlı’ya başarılar diledi. Bağlı, Siverek temasları kapsamında İlçe Belediye Başkanı Resul Yılmaz’ı da ziyaret etti. Başkan Yılmaz ile görüş alışverişlinde bulunan Dr. Bağlı, milletvekilliği için desteklerini beklediğini kaydetti. Başkan Yılmaz da, milletvekili aday adayı Selim Bağlı’ya başarılar diledi.Selim Bağlı’nın ilçeler turunda son durağı Viranşehir İlçesi oldu. İlçe Başkanı Ali Tekin ve ilçe yöneticileriyle bir araya gelen Bağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisine gitmesi durumunda yapacağı projelerden bahsetti. Gündem üzerine görüş alışverişin de yapıldığı ziyarette; İlçe Başkanı Tekin, Bağlı’ya başarılar diledi.