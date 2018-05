Koşu,Yardımcı ve Saspunas'in!

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi adına düzenlenen yarışı, ‘Saspunas’ isimli at kazandı.Şanlıurfa Hipodromundaki kum pistte gerçekleştirilen 1700 metrelik koşuda, Recep Küçükçay’ın sahibi olduğu, Ferid Yardımcı’nın jokeyliğini yaptığı ‘Saspunas’ isimli at birinci geldi.Düzenlenen kupa törenine, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sevgili, Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Mehmet Kazoğlu, üniversite öğretim elemanları, Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Abdullah Açıkgöz, Veteriner Fakültesi öğrencileri ve yarış severler katıldılar.Veteriner Fakültesi at yarışı koşusu sonunda birinciliği elde eden Saspunas adlı atın sahibi olan Recep Küçükçay’a kupasını, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sevgili takdim etti.