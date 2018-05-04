Köy Okuluna Yardım Elini Ceylanpınar Belediyesi Uzattı

osyal ve kültürel alanda vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeye devam eden ve "Köylerimiz şehirleşecek, ilçemiz güzelleşecek" sloganı ile yola çıkan Ceylanpınar Belediyesi, çocukların boş vakitlerini oyun oynayarak geçirmelerine olanak sağlayacak oyun gruplarını yeniliyor. Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde bulunan parklardaki oyun gruplarını yenileyen Ceylanpınar Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu seferde kırsal mahalleden gelen taleplere anında cevap verdi.

ÇOCUKLARA KİTAP OKUYABİLECEKLERİ BİR ALAN OLUŞTURULDU

Ceylanpınar Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzova Kırsal Mahallesi'nde bulunan Düzova İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan oyun gruplarını baştan aşağı yeniledi. Öte yandan aynı okulun bahçesine çocukların okuma saatlerinde oturabileceği kamelyalar-oturma grupları ve çöp kovaları yerleştirildi. Bununla yetinmeyen Ceylanpınar Belediyesi, okula spor malzemeleri yardımında da bulundu.

"KÖYLERİMİZ ŞEHİRLEŞECEK, İLÇEMİZ GÜZELLEŞECEK"

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, kırsal mahallere pozitif ayrımcılık yapıldığını ve hizmet noktasında gelen her talebe anında cevap verdiklerini ifade etti. Altun, " İhtiyaç talebine göre Düzova Kırsal Mahallesi'ndeki Düzova İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesindeki çocuk oyun grupları baştan aşağı yenilendi. Okulun bahçesindeki; kamelya, oturma bankları, çöp kovaları, fitness spor aletleri, salıncak, tahterevalli, minyatür kale, kaydırak ve askılıktan oluşan eğlence araçları yeniden dizayn edildi. Aynı zamanda çocukların okuma saatlerinde rahat kitap okumaları için bahçenin bir bölümüne okuma alanı kuruldu. Köylerimiz şehirleşecek, ilçemiz güzelleşecek sloganı ile hareket ediyoruz. Her şey Ceylanpınar'ın geleceği olan çocuklarımız için" dedi.

Düzova İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yaşar İnci, kendilerinin çağrısına anında cevap veren ve öğrenciler için yeni alanlar oluşturan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya teşekkür etti.