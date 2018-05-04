Urfa’da,İsot Tarlasında Kaçak Elektrik Hattı

Dicle Elektrik Dağıtım, kayıt altındaki abonelerinin daha kaliteli enerji alabilmesi için kayıt dışı kullanıma karşı mücadelesini artırdı. Kısa bir süre önce Siirt’te su hortumuna gizlenmiş kaçak elektrik hattı tespit eden kaçak kontrol ekipleri, bu kez Şanlıurfa’da bir isot (biber) tarlasına gizlenmiş bir kaçak elektrik hattını ortaya çıkardı.

Bedelini ödemeden kaçak yollarla elektrik kullananlar, bunun için akla hayale gelmeyecek yollara başvuruyor. Dicle Elektrik Dağıtım enerji kayıpları kontrol ekiplerinin Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Duran mahallesinde gerçekleştirdikleri son çalışmada bir kişinin yaklaşık 30 metre mesafedeki alçak gerilim direğinden evine kaçak elektrik hattı döşediği ortaya çıktı. Söz konusu kişinin elektrik direğinden aşağıya indirdiği kaçak hattı, isot olarak isimlendirilen biber tarlasının içerisinde toprağın altına döşeyerek gizlediği saptandı. Ekipler, kaçak hatta ait kabloları sökerek toplarken, ev sahibi hakkında kayıt dışı elektrik kullanmaktan işlem yapıldı.

Yeraltı Kablosunu Delerek Evine Kaçak Hat Çekti

Viranşehir ilçesinde ise Dicle Elektrik tarafından kaçak elektrik kullanılmasını önlemek amacıyla enerji nakil hatlarının yeraltına alınmasının ardından kurulan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu’nu (ASOP) besleyen kablonun delinerek, buradan kaçak elektrik hattı çekildiği belirlendi. Enerji kayıpları ekipleri, ilçenin Uğur Boran caddesinde 15 metre arayla kurulan pano arasında kazı yapıldığına dair belirtiler tespit edince bu bölge kazıldı. Yapılan kazı sonucunda panoların yeraltı besleme kablosunun delindiği ve bitişikteki eve buradan kaçak bir hat çekildiği ortaya çıktı. Ekipler, kaçak hattı iptal ettikten sonra besleme kablosunun üzerini yeniden örttü. Kazı yaparak evine kaçak elektrik hattı çeken şahıs hakkında ise gerekli yasal işlem yapıldı.

