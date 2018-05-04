Urfalılar Dikkat!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 'Şanlıurfa Merkez Maşuk Bölgesi 5. Bölge 2. Etap 642 Adet Konut Uygulaması' kapsamında yer alan 216 konutu satışa çıkarıyor.Yapılan duyuruya göre, 3+1 tipi 216 konut ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 16 Mayıs 2018 - 29 Haziran 2018 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacak.