Başkan Güven;24 Haziran Seçimlerinden Alnımızın Akıyla Çıkacağız

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, partisinin ilçe kadın kolları kongrelerini tamamladı.Bir süre önce, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanlığı görevine AK Parti Genel Merkezi tarafından görevlendirilen Demet Saatçi Güven, partisinin kadın kolları teşkilatlarını kongreler ile yeniden yapılandırdı.Şanlıurfa merkez ilçeler ve diğer ilçelerini tek tek ziyaret ederek ilçe teşkilatlarının kongre süreçlerinde yoğun çaba sarf eden ve teşkilatları seçime hazırlayan Başkan Güven, Eyyübiye ilçe teşkilatının kongresini de gerçekleştirdi. Kongre ile Gülten Balcı, AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.Eyyübiye Kadın Destek Merkezi’nde gerçekleşen kongreye; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eşi Ayşe Ekinci, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, İl Başkan Yardımcıları; Faruk Bayuk, Cemil Çadak, İbrahim Kaymaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin danışmanı Ümran Mutlu Bilim ve partililer katıldı.Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Eyyübiye ilçesinin öneminden bahsetti. Eyyübiye’nin gerek barındırdığı genç nüfus ve gerekse de mevcut konumu itibari ile kendileri için önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Güven, geleceğe şekil veren kadınlar olarak önce memleketleri sonra da coğrafyanın geleceği için çok çalışmaları gerektiğini bildiklerini ifade etti. 24 Haziran genel seçimlerinden alınlarının akıyla çıkacaklarını da vurgulayan Başkan Güven, Eyyübiye AK Kadınlarınelde edecekleri başarıyla ülkenin geleceğine büyük katkılar sağlayacaklarını vurguladı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ise konuşmasında ‘’Demokrasi Kahramanları, Türkiye’nin Kadınları’’ sloganı ve ifade ettiği anlamla çok güçlü yarınlara hep birlikte gideceklerini söyledi. Güçlü bir Türkiye için, istikrarlı bir Türkiye için, istikbali garantili alına alınmış bir Türkiye için kadınlarla birlikte kadınların dualarıyla yarınlara umut ile bakmaya devam edeceklerini de ifade etti.AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise kongrede yaptığı konuşma da AK Parti hükümetleri döneminde kadınlara sağlanan pozitif ayrımcılıkları anlattı. Yıldız, yine hükümetleri döneminde kadınların özellikle de siyasete katılımlarının geçmiş dönemlere nazaran mukayese edilemeyecek şekilde arttığını vurguladı.AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, kongreye katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.