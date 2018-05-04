Urfa DKMP, Rehalite Çalışmalarına Devam Ediyor

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan yaban hayvanları doğa ile buluşuyor.Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizin bu haftaki misafirleri Sincaplar ve Peçeli Baykuş. Bakım ve Rehabilitasyon sürecinden sonra Sincaplar ve Peçeli Baykuşlar doğal yaşam alanlarına bırakılacak.