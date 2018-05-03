Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 03 Mayıs 2018 21:25:40 Tarihinde eklenmiştir.

Geri ödemesiz aylık 400 lira verilecek,İşte Detaylar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR kapsamında kadınlara aylık 400 lira geri ödemesiz yardım yapılacağını açıkladı. Peki kimler yararlanabilir? İşte detaylar...

Geri ödemesiz aylık 400 lira verilecek,İşte Detaylar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için Erzincan' a gitti.

Burada iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Açıklamalarında kadınlara yönelik konuşan Sarıeroğlu, kadın istihdamında büyük bir aşama kaydedildiğini, ilerleyen dönemlerde kadınların iş hayatına katılımı için yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Kadınlara yönelik destek uygulamasıyla ilgili de konuşan Çalışma Bakanı, 2-5 yaş aralığında çocuk sahibi olan kadınların İŞKUR İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kurs ve programlarına katılmaları durumunda şu an verilen hali hazırdaki cep harçlığının yanı sıra 400 TL fazladan ödeme alacaklarını, bu şekilde kadın istihdamında artış sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Geri ödemesiz aylık 400 lira verilecek,İşte Detaylar!
Geri ödemesiz aylık 400 lira verilecek,İşte Detaylar!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR kapsamında kadınlara aylık 400 lira geri ödemesiz yardım yapılacağını açıkladı. Peki kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Çimşit;Her Daim Hesap Vermeye Hazırız!
Çimşit;Her Daim Hesap Vermeye Hazırız!
Viranşehir Belediyesi, Şeffaf Belediyecilik gereği hesap verilebilir anlayışı ile halka belediyenin mali durum tablosunu sunmaya devam ediyor.
Urfa'da Yatırım Yapmak İsteyenlere,ŞUTSO'dan Tam Destek!
Urfa'da Yatırım Yapmak İsteyenlere,ŞUTSO'dan Tam Destek!
BAŞKAN PELTEK “GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARI KAZANÇLI BİR GİRİŞİM ÖRNEĞİDİR”
Borcu Olanlar Dikkat,Borçluya % 90 indirim!
Borcu Olanlar Dikkat,Borçluya % 90 indirim!
30 Mart öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar yapılandırılacak. Gecikme faizi silinecek, yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. Peşin ödemeyi seçene yüzde 90 indirim var...
Urfa Çiftçisine Müjde,Satın Alabilecekler!
Urfa Çiftçisine Müjde,Satın Alabilecekler!
Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları açıkladı: Kamu borçları ve cezaları yeniden yapılandırılacak.
Milyonlara Müjde,Yarısı Sizden Yarısı Bizden!
Milyonlara Müjde,Yarısı Sizden Yarısı Bizden!
Tarım ve hayvancılıkta rekabetçi bir Türkiye vizyonuyla 2018-2000 strateji planı yayınladıklarını belirten Fakıbaba "sürdürülebilir üretimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edebilirliği sağlamak amacıyla stratejiyi 'milli tarım güçlü yarın' olarak belirledik.
Maaşı duyan koştu! 15 bin liraya kadar...
Maaşı duyan koştu! 15 bin liraya kadar...
Katar Havayolları’nın İstanbul’da düzenlediği kabin ekibi alımında büyük talep patlaması yaşandı. En düşük maaşın 7500 TL olduğu iş için İstanbul’daki bir otelde yapılan alım etkinliği binlerce başvuranla doldu taştı.
Urfa Çiftçisini Yakından ilgilendiriyor,Ağır Cezalar Yolda!
Urfa Çiftçisini Yakından ilgilendiriyor,Ağır Cezalar Yolda!
​Tarımsal sulama ve arazi toplulaştırmasında yeni bir dönem başladı. Daha önce Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında olan arazi toplulaştırma, tarımsal sulama ve sulamaya ilişkin desteklemeler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Böylece Devlet Su İşleri, su ve toprak konusunda tek yetkili kurum oldu.
Bayraktar Uyardı,Son Gün 4 Mayıs!
Bayraktar Uyardı,Son Gün 4 Mayıs!
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2 Ekim 2017 tarihinde başlayan 2017 yılı hububat, baklagil, dane mısır prim desteği (fark ödemesi desteği) başvurularının 4 Mayıs 2018’de sona ereceğini bildirdi.
Düğmeye Basıldı,Sayıları Artacak!
Düğmeye Basıldı,Sayıları Artacak!
Dar gelirlilere ucuz et satışıyla ilgili yeni bir karar alındı. Ucuz et daha önce BİM ve A101'de satılıyordu. Ucuz et satılacak market sayısı artırılacak
Dedaş'tan Güzel Haber,Başvuru Süresi Uzatıldı...
Dedaş'tan Güzel Haber,Başvuru Süresi Uzatıldı...
Dicle Elektrik Dağıtım’ın kayıt dışı elektrik kullanımı ve israfa dikkat çekmek amacıyla “Söz Gençlerde” sloganıyla düzenlediği, yaklaşık 60 bin lira ödüllü yarışmasında son başvuru tarihi, başvuruların devam etmesi ve talep nedeniyle 18 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.
Urfalılar Dikkat,Bu Gece Son!
Urfalılar Dikkat,Bu Gece Son!
Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Ünlü, 1 Nisan öncesi genel sağlık sigortası prim borçlarının ödeme süresi ile ilgili açıklamada bulunarak, Şanlıurfa’da borcu bulunanları uyardı.
Çimşit;Her Daim Hesap Vermeye Hazırız!
Çimşit;Her Daim Hesap Vermeye Hazırız!
Urfa'da,Kaçak Rehberlere Geçit Yok!
Urfa'da,Kaçak Rehberlere Geçit Yok!
Urfa'da Yatırım Yapmak İsteyenlere,ŞUTSO'dan Tam Destek!
Urfa'da Yatırım Yapmak İsteyenlere,ŞUTSO'dan Tam Destek!
Çoban'a Yeni Görev!
Çoban'a Yeni Görev!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
30°C / 16°C
Durum
Parçalı Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:49
Güneş
05:22
Öğle
12:29
İkindi
16:13
Akşam
19:24
Yatsı
20:49
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿