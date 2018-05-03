Çimşit;Her Daim Hesap Vermeye Hazırız!

Viranşehir Belediyesi, Şeffaf Belediyecilik gereği hesap verilebilir anlayışı ile halka belediyenin mali durum tablosunu sunmaya devam ediyor.Daha önce birçok kez Belediye’nin hesap bakiyesini kalem kalem hazırlayan Viranşehir Belediyesi, Şeffaf belediyecilikten taviz vermeyerek halktan gizli saklı hiçbir işlemin yapılmadığını bir kez daha gösterdi.Şeffaflık ilkesini her daim sürdüren Viranşehir Belediyesi, 2018 yılı Nisan ayı hesap bakiyesini özetleyerek halka basın yolu ile sundu.2018 yılı Nisan ayı itibari ile Belediyenin kasasında toplamda 9 Milyon 516.042,50 Bin TL olduğunu kaydedildi.Konu ile ilgili olarak Viranşehir Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit yaptığı açıklamada; Şeffaf Belediyeciliği gelenek haline getirdiklerini ifade ederek, halka kuruşuna kadar hesap vermeye her daim hazır olduklarını söyledi.