Urfa'da Yatırım Yapmak İsteyenlere,ŞUTSO'dan Tam Destek!

Girsheen Company Başkanı ve Irak Eski Enerji Bakanı Aziz Barwari ile KPC Başkanı Cemal Alemdar yenilenebilir enerji kaynakları yatırım planı oluşturmak üzere geldikleri Şanlıurfa’da Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı İ.Halil Peltek’e de bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Peltek ziyarette yaptığı değerlendirmede “Yıllık güneşlenme süresi 3 bin saati bulan Şanlıurfa’da Güneş enerjisi yatırımları kazançlı bir girişim örneğidir” dedi.Türkiye`de güneş enerjisi potansiyelinin en yüksek olduğu illerden olan Şanlıurfa’da, yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına yerli ve yabancı girişimcilerin ilgisi artıyor. Teşvik paketiyle de desteklenen sektörde, yatırım planları yapan Girsheen Company Başkanı ve Irak Eski Enerji Bakanı Aziz Barwari ile KPC Başkanı Cemal Alemdar, potansiyeli yerinde görmek ve fizibilite çalışmalarında bulunmak üzere geldikleri Şanlıurfa’da ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek ile bölge potansiyeli ile ilgili istişarede bulundu. Şanlıurfa’da yatırım planları yaptıklarını ifade eden Aziz Barwari ve Cemal Alemdar enerji yatırımı için ilimizin önemini bildiklerini söyledi.Ziyaret ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan İ.Halil Peltek, “Hükümetimizin teşvik paketi ile de desteklediği, aynı zamanda elektrik enerjisi problemleri nedeniyle sorun yaşayan çiftçiler için de gelecek dönemlerde yeni bir alternatif olarak ön plana çıkan yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi yatırımları daha da artmalı dedi.Güneş enerjisi yatırımlarının kazançlı bir girişim örneği olduğunu da vurgulayan Başkan İ.Halil Peltek, hükümetin son dönemde yenilenebilir enerji alanında mevzuat ve bürokratik kolaylık sağlamasının da yatırımcının işini kolaylaştırdığını, bölgenin yıllık 3 bin saati bulan bir güneşlenme süresi olduğunu ve enerji kaynakları açısından dışa bağımlı olan ülkemiz için yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarının oldukça önemli olduğunu, bu konuda ilimizde yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek vereceklerini sözlerine ekledi.Gerçekleşen ziyarette; Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu, Mehmet Yetim ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Direkçi de hazır bulundu.