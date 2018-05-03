Vali Erin, Şehit Ailesini Yalnız Bırakmadı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, babası şehit olduktan sonra dünyaya gelen ve babasının adı verilen İbrahim Kete’nin sünnet merasimine katıldı.Viranşehir’de, 17 Şubat 2017 tarihinde adliye lojmanlarına düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden emniyet bekçisi İbrahim Kete’nin şehadetinden 45 gün sonra dünyaya gelen ve babasının adı verilen İbrahim Kete’nin sünnet törenine katılan Vali Erin, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman apayrı bir önemi olduğunu belirterek, “Şehidimiz İbrahim Kete’nin adını taşıyan evladının bu önemli gününde yanında olmak istedik. İbrahim evladımızın sünnet merasimini tamamladık. İbrahim, Viranşehir patlamasında şehit olan kardeşimizin, hepimizin, bu milletin evladı. İl protokolünün tamamının iştirakiyle sünnet törenini gerçekleştirdik. İnşallah mürüvvetini de hep birlikte göreceğiz. Allah hayırlı etsin, ailesini de tebrik ederim. Her günleri böyle güzel olsun inşallah” diye konuştu.Şehit çocuğu İbrahim Kete’ye altın takan Vali Erin, şehidin ailesiyle da görüşerek hayırlı olsun dileklerini iletti.Viranşehir’e bağlı Karatepe köyünde düzenlenen ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun kirveliğini yaptığı sünnet törenine, Vali Erin’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Şanlıurfa eski milletvekili Seyit Eyyüpoğlu, Kete ailesi ve davetliler katıldı.Kurulan düğün çadırında davetli vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal eden Vali Erin ve beraberindekiler daha sonra ilçeden ayrıldı.