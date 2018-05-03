Urfa Valiliği,Hayatlarını Değiştirdi!

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice mahallesinde yaşayan 3 yaşındaki cam kemik hastası Hülya Çakır’ın ailesinin Açık Kapı Birimine yaptığı başvuru ile hayatları değişmeye başladı.Doğuştan cam kemik hastalığı teşhisi konulan ve maddi sıkıntılar yaşayan Hülya Çakır’ın ailesinin bir binanın bodrum katındaki tek odada süren hayatı, baba Ali Çakır’ın Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimine başvurmasıyla değişti.Küçük Hülya’nın hasta bedeninin yaşamasına müsait olmayan tek odalı bodrum kattan çıkarılıp, daha iyi bir evde yaşaması için harekete geçen Açık Kapı Birimi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın desteğiyle aileye 2 odalı bir ev temin etti. Fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, halı, baza, çekyat, kanepe ve televizyon gibi ev eşyaları da alınan aileyi yeni evlerinde ziyaret eden Açık Kapı Birimi personelleri, küçük Hülya’nın ailesine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.İşsiz olan ve iki çocuk babası Ali Çakır’ın ailesinin geçimini sağlayabilmesi için de Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimat verdi.Kızının tedavisi için daha önce Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiğini belirten baba Ali Çakır, “Valiliğimize yaptığım başvuru ile geçici de olsa daha düzgün bir eve taşındık. Ev eşyalarımız temin edildi. Sayın Valimiz Abdullah Erin’e ve Açık Kapı Birimi personellerine yürekten teşekkür ediyorum. Ailemin geçimini sağlayabilmek, kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek için de iş talebim vardı. Sayın Valimizin talimatıyla inşallah kendi işimi yaparak ailemi geçindireceğim. Zor zamanımızda bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.