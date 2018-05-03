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Bu haber 03 Mayıs 2018 19:18:54 Tarihinde eklenmiştir.

Hilvan'dan Göbeklitepe'ye uzanan tarih 'Nevali Çori'

Hilvan Beleyesi tarafından, Hilvan'ın geçmiş tarihini konu eden konferans düzenlendi.

Hilvan'dan Göbeklitepe'ye uzanan tarih 'Nevali Çori'

Hilvan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, belediye meclis üyeleri, STK Başkanları, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

"Tarihin sıfır noktasında Hilvan ve Nevali Çori" konferans öncesinde konuşan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, 'Coğrafi olarak önemli bir konuma sahip olan Hilvan ilçemiz, aynı zamanda tarihsel olarak da çok büyük bir öneme sahip. Yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgileri öğretmen, öğrenci ve vatandaşlarımızla paylaşmak ve bunu yaygınlaştırmak için belediye olarak üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz' dedi.


Hilvan'ın tarihsel geçmişinin sunumunu yapan Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci, mevcut haliyle baraj gölünün altında kalan Hilvan'a bağlı Kantara bölgesindeki Nevala Çori'nin 10 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

İnsanlık tarihine ışık tutan ve bir anlamda Göbeklitepe'ye giden yolun başlangıç noktası sayılacak Nevali Çori'de ilk heykelin ve toplumsal yaşam kalıntıları ile birlikte tapınakların da bulunduğunu  belirten Ekinci ' Milattan önce 8 bin 500 yıllarına dayanan geçmişi ile tarihe ışık tutan Nevali Çori, dünyanın bugün gelmiş olduğu uygarlığın çıkış noktasıdır. 10 bin 500 yıl öncesinden sanayi devrimine kadar oluşan bilginin ilk çıkış noktası Hilvan coğrafyasından çıkmıştır' şeklinde açıklamalarda bulundu.
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Kültür
Hilvan'dan Göbeklitepe'ye uzanan tarih 'Nevali Çori'
Hilvan'dan Göbeklitepe'ye uzanan tarih 'Nevali Çori'
Hilvan Beleyesi tarafından, Hilvan'ın geçmiş tarihini konu eden konferans düzenlendi.
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