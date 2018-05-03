Urfa Çiftçisine Güzel Haber;Desteklerimiz Devam Edecek!

"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD programı kapsamında, bir kısmı ulusal fonlardan oluşan Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibelerini 2011 yılından itibaren yatırımcılarımıza kullandırıyoruz.
Süt ve et üreten hayvancılık işletmeleri, süt, et, meyve-sebze ve su ürünleri işleme tesisleri ile kırsal alanda çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projeleri, TKDK tarafından IPARD programında belirlenen 42 ilimizde destekliyoruz.
2011 yılından bugüne IPARD-1 Programı ile yaklaşık 11 bin projeye 3,2 milyar TL hibe desteği sağladık. Bu hibeler ile kırsalda 7 milyar liralık yatırım hayata geçirildi ve 60 bin yeni istihdam oluşturuldu.
2016 yılında başlayan IPARD-II Programı kapsamında 21 Aralık 2017 tarihinde 3. Çağrı İlanına çıkıldı. Bu Çağrı doğrultusunda; "süt ve et üreten hayvancılık işletmeleri" ile "çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi" kapsamındaki tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, zanaatkârlık ve yöresel ürünler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde başvuru kabul işlemleri tamamlandı.
Geçen ay itibariyle kabul işlemleri tamamlanan Çağrı ile toplam 3.651 proje teslim alındı. Teslim alınan bu projelerin toplam hibe talebi 1,5 milyar TL, toplam yatırım tutarı 3 milyar TL'dir. Projelerin 926'sı süt ve et üretimi sektöründen, 2.725'i ise çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi sektöründen alındı.
Başvuruları yapılan projelerin incelenme süreci, TKDK'ya bağlı 42 il koordinatörlüğü tarafından yapılacak. Kontrol, değerlendirme ve proje seçim sürecinin tamamlanmasından sonra desteklenmeye hak kazanan proje sahipleri kamuoyuna duyurulacak. Projelerin değerlendirme sürecinde kadın ve gençlerimizin projelerine pozitif ayrımcılık yapıyoruz.
IPARD kapsamında daha çok projenin desteklenmesi hedefi çerçevesinde, 3.Çağrı bütçesi göz önüne alındığında TKDK'ya sunulan projelerin önemli bir kısmının destek kapsamına alınacağını öngörüyoruz.
Önümüzdeki dönemde IPARD-II Programı kapsamında çıkılacak yeni başvuru çağrıları ile kırsal kalkınmaya yönelik yatırımları desteklemeye devam edeceğiz."
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