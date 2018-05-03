Urfa'da Selin Bilançosu Açıklandı!

Karaköprü İlçesine Bağlı Akpınar Köyü’nde meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlar Şanlıurfa İtfaiyesi Tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa İtfaiyesinden Yapılan Açıklamada;
''Akpınar köyünde Meydana Gelen Sel Felaketinde Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarılarak Güvenli Bölgelere Alındı Hasar Tespit Tutanakları Tutularak Tüm Canlılara Ulaşıldı
Evin damında mahsur kalan 2 çocuk Kurtarıldı
Sultan Aykaç a ait evin içindeki eşyalar komple gitmiş iki büyükbaş kayıp bir ahır tamamen gitmiş 2 ton yem gitmiş
İbrahim Aykaç a ait evin bir kısmı tamamen gitmiş
Abbas Öztürk evin oturma odası ve ahır komple gitmiş Ayrıca 10 tazı gitmiş
Müslüm Yetimoğlu ya ait araç ve motor su altında kalmış
Emrullah aşana ait oturma odası komple gitmiş
Behzat obaza ait oturma odası komple gitmiş''denildi.
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