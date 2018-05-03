Urfa İl Başkanından,Hükümete Çağrı...

Hükumetin emekliler için ikramiye verileceğini açıklamasına tepki gösteren Memur-sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, Bayram İkramiyesi Sadece Emeklilere Değil Bütün Emekçilere Ödenmeli” dedi.Coşkun yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: