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Bu haber 03 Mayıs 2018 17:20:47 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İl Başkanından,Hükümete Çağrı...

Hükumetin emekliler için ikramiye verileceğini açıklamasına tepki gösteren Memur-sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, Bayram İkramiyesi Sadece Emeklilere Değil Bütün Emekçilere Ödenmeli” dedi.

Urfa İl Başkanından,Hükümete Çağrı...

Hükumetin emekliler için ikramiye verileceğini açıklamasına tepki gösteren Memur-sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, Bayram İkramiyesi Sadece Emeklilere Değil Bütün Emekçilere Ödenmeli” dedi.

Coşkun yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın hemen öncesinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklanan ve milletimizin önemli bir kesimini mutlu edecek, rahatlatacak olan “paket”, “hızla büyüyen-hakça bölüşen Türkiye” hedefi noktasında kayda değer bir içeriğe sahiptir.
 
Paket içerisinde özellikle emekli olmayı, emekli olarak yaşamayı kabus olmaktan çıkarmaya katkı sağlayacak “dini bayramlarda emeklilere ikramiye verilmesi” kararını Memur-Sen olarak oldukça değerli buluyoruz.

Diğer taraftan, emeklilere dini bayram ikramiyesi ödenmesinin ilk uygulamasının önümüzdeki Haziran ayında idrak edeceğimiz Ramazan bayramı öncesinde gerçekleştirileceği yönündeki açıklamaları da, her platformda dile getirdiğimiz paylaşımda hızlı ve adaletli olunması çağrımızın ürettiği bir sonuç olarak değerlendiriyoruz.

Memur-Sen’in, toplu görüşme dönemlerinde talepleri, toplu sözleşmelerde teklifleri içerisinde yer verdiği ve masaya taşıdığı bir konunun hayata geçirilecek olması yönüyle mutlu olmakla birlikte bayram ikramiyesi ödenecekler arasında kamu görevlilerinin bulunmaması hem hayrete düşürmüş hem de üzmüştür.

Biz, Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlanan ve Sayın Başbakan tarafından açıklanan paketin kapsamını genişletmenin ve mutlu edeceği kitleyi büyütmenin hem mümkün hem de gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Aralarında emekli kamu görevlilerinin de yer aldığı emekli vatandaşlarımıza Ramazan ve Kurban Bayram’ında 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Fakat bizim mutluluğumuzu hem de bayram ikramiyesinden yararlanacakların sayısını artırmak için, doğru karar-eksik kapsam yanlışlığının giderilmesi gerekiyor. Yapılması gereken ise çok net; dini bayramlarda ödenecek 1000 TL’lik ikramiyeden kamu görevlilerinin de faydalandırılması…

Bayram ikramiyesinden faydalanacak kesimlerin içine kamu görevlilerinin alınması paketin maliyetini değil, aksine paketin içeriğinden memnuniyeti artırır. Toplumda huzuru, bayramlarda ihtiyaçlarını karşılayacak insanların mutluluğunu ve devletin adil paylaşım noktasındaki başarısını artıracaktır. 

Bayramların birleştirici ve bütünleştirici vasfıyla örtüşmeyecek bir yaklaşımla bayram ikramiyesinden yararlanabilen ve yararlanamayan şeklinde bir ayırım oluşturulması yanlışından dönülmeli, kamu görevlileri bayram ikramiyesinden yararlananlar kapsamına dahil edilmelidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin hayata geçeceği bu süreçte, toplumsal beklentilerin karşılanmasını ve farklı konular üzerinden uzlaşma düzenlemesi yapılmasını eski Türkiye ile birlikte eski defterlerin de kapanması olarak görüyoruz.

Bu itibarla 4. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin içerisinde yer alan, kamu hizmetlerinin sunulmasında fedakarca çalışan kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, bayram öncesi ödenen son aylıklarıyla birlikte en yüksek Devlet memuru aylığının 2 katı tutarında dini bayram ikramiyesi ödenmesine yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilmesini, kamu görevlilerinin de Ramazan ve Kurban bayramlarında çifte bayram yapmasını istiyoruz. Bu şekilde yeni paketler açıklanmalı, 80 milyonu mutlu edecek içerikler üretilmelidir. Kamu görevlilerinin dini bayram ikramiyesinden yararlanmasının sağlanması; Büyük, Güçlü ve Yeni Türkiye’ye olan inancı, güveni artıracak, ikramiyenin sadece emeklilere değil bütün emekçilere ödenmesi noktasında kamunun öncülük yapmasını da sağlayacaktır.
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Hükumetin emekliler için ikramiye verileceğini açıklamasına tepki gösteren Memur-sen Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Coşkun, Bayram İkramiyesi Sadece Emeklilere Değil Bütün Emekçilere Ödenmeli” dedi.
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